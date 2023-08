Le Racing signe Bakwa et Mwanga, deux nouvelles recrues en provenance de Bordeaux

À une semaine de la reprise en Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais, le Racing Club de Strasbourg enregistre l'arrivée de deux jeunes renforts. L'ailier Dilane Bakwa (20 ans) et le défenseur Junior Mwanga (20 ans également), les deux pépites du club bordelais, arrivent ce dimanche 6 août pour signer un contrat avec le club.

Le RCS et les Girondins ont trouvé un accord pour un transfert autour des 20 millions d'euros selon nos confrère des France Bleu Gironde . Les deux joueurs, qui doivent signer un contrat de quatre ans, évoluaient en Ligue 2 avec Bordeaux la saison dernière. L'ailier Dilane Bakwa a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives la saison passée. Le défenseur Junior Mwanga a lui disputé 33 matchs, dont 26 en tant que titulaires.

Ce sont les troisièmes et quatrièmes joueurs recrutés par le club depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires de BlueCo à la tête du Racing. Comme avec Emanuel Emegha (20 ans) et Abakar Sylla (21 ans en décembre), le club strasbourgeois mise sur de jeunes recrues pour renforcer et renouveler son effectif.