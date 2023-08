Le Racing termine sa préparation par une victoire contre le Werder Bremen

Pour conclure sa préparation, le Racing Club de Strasbourg a gagné devant les siens face aux Allemands du Werder Bremen samedi 5 août. Une victoire (2-1) obtenue en deuxième mi-temps, après avoir concédé l’ouverture du score en première.

Surpris par un mauvais dégagement de Mats Sels

Devant 10 684 supporters les hommes de Patrick Vieira - qui a reconduit le 5-3-2 à l'œuvre depuis le début de la préparation - se sont faits surprendre à la 34e minute sur un mauvais renvoi du gardien Mats Sels. Son dégagement plein axe, à ras-de-terre, a été repris et bien exploité par le milieu de terrain Lens Stage, qui a ouvert le score d’un plat du pied dans le petit filet.

Les Strasbourgeois, peu dangereux en première mi-temps, se sont ensuite montrés beaucoup plus agressifs en deuxième, avec l’entrée de Kevin Gameiro à la place de la recrue Emanuel Emegha (légèrement blessé au début du match). L’égalisation est venue d’une belle inspiration d’Ismaël Doukouré, qui après avoir fait la différence en milieu de terrain a lancé en profondeur Habib Diallo. Le serial-buteur strasbourgeois, toujours extrêmement efficace face au but, ne s’est pas fait prier pour égaliser (64e).

Un but pour la première d'Abakar Sylla à la Meinau

Les Strasbourgeois, très peu inquiétés par le Werder en deuxième mi-temps, ont assis leur domination tout au long de la seconde période. Jusqu'à passer devant à cinq minutes de la fin. Le défenseur Abakar Sylla , après fait apprécié sa qualité technique avec une belle remontée du ballon, s’est retrouvé à contrer une frappe de Kevin Gameiro pour tromper le gardien adverse. Un premier but à la Meinau qui a offert la victoire aux siens.

"Bon le but c'est un coup de chance. Je récupère le ballon et je décide de continuer l'action. Et ça s'est bien terminé. Ça fait plaisir et ça donne de la confiance", a réagi le défenseur à l'issue du match. Le coach, Patrick Vieira, se réjouissait pour sa part de l'intensité et de l'état d'esprit de ses joueurs durant cette préparation. "On a joué contre des équipes très costauds. On a montré de très bonnes choses. Maintenant il va falloir corriger certaines choses pour commettre moins d'erreurs et être un peu plus constants", résume Patrick Vieira.

Un peu plus tôt dans la journée, deux équipes de « remplaçants » du Racing (avec Lucas Perrin ou encore Lebo Mothiba) et du Werder Bremen se sont quittés sur un match nul 3-3. Il reste un peu plus d'une semaine à Patrick Vieira pour choisir qui débutera le match face à Lyon, le dimanche 13 août à la Meinau.