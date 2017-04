Le Racing toujours sans Seka veut faire tomber Ajaccio ce lundi à la Meinau

Le Racing retrouverait la deuxième place de Ligue 2 en cas de succès ce lundi soir face à l'AC Ajaccio au stade de la Meinau. Il devra faire sans son défenseur Ernest Seka, qui s'est sans doute mis hors jeu jusqu'à la fin de la saison en critiquant son entraîneur dans la presse.

Le Racing remonterait à la deuxième place de Ligue 2, en cas de succès ce lundi soir face à l'AC Ajaccio au stade de la Meinau (plus de 20 000 spectateurs attendus), en match décalé de la 33ème journée de championnat. Après les premiers résultats de cette journée (victoires de Nîmes et de Troyes), les footballeurs strasbourgeois ont rétrogradé à la cinquième place du classement, mais ils pointent seulement à deux points du deuxième Lens (qui s'est incliné face à Auxerre) et à un point du troisième Nîmes.

Le no comment de Laurey

Thierry Laurey a convoqué un groupe de 17 joueurs, le même qui a décroché le match nul à Reims il y a dix jours. L'habituel capitaine Ernest Seka est donc toujours hors jeu. Il avait été écarté pour le match à Reims, car il avait refusé de jouer au poste auquel son entraîneur souhaitait le faire évoluer. Thierry Laurey avait ensuite indiqué que l'incident était clos. Ernest Seka s'est d'ailleurs entraîné normalement cette semaine. Mais à la surprise générale, l'habituel capitaine a remis le feu aux poudres en s'épanchant samedi sur l'Equipe.fr, pour dit-il laver son nom. Selon lui, le coach strasbourgeois aurait tenu une parole déplacée à son égard. Une attitude que Thierry Laurey n'a pas voulu commenter hier en conférence de presse.

Des Ajacciens revanchards après avoir été humiliés par Lens

Sans Ernest Seka, le Racing tentera donc de faire tomber à la Meinau, une équipe de l'AC Ajaccio (15ème mais en bonne voie pour le maintien) qui vient d'encaisser six buts à domicile lors de son dernier match face à Lens. " C'est une équipe capable de tout, analyse le gardien de but strasbourgeois Alexandre Oukidja. Ils peuvent faire de très très bons matchs (victoire à Brest) comme d'autres beaucoup moins bien. On ne sait pas comment va réagir cette équipe après les six buts reçus face à Lens. On va tout faire pour montrer du jeu, être efficace et faire le taf". L'équipe corse avait battu le Racing 2 à 0 au match aller.

Le groupe des 17: Oukidja, Schmittheissler ; Aholou, Bahoken, Blayac, Boutaïb, Dos Santos, Gonçalves, Gragnic, Grimm, Guillaume, Lienard, Mangane, N'Dour, N'Doye, Saad, Salmier.

Racing- AC Ajaccio, match à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace, coup d'envoi à 20h45.