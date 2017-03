Le Racing à Valenciennes : trouver un second souffle

Eliminé de la coupe de France, le Racing n'a désormais plus qu'un seul objectif cette saison, le championnat de Ligue 2. Il veut rester le plus longtemps possible dans la course à la montée et doit retrouver de la fraîcheur et de la rigueur défensive, dès ce lundi soir à Valenciennes.

Trouver un second souffle pour le dernier quart du championnat de Ligue 2 ! C'est l'objectif des footballeurs du Racing ce lundi soir à Valenciennes (en match décalé de la 28ème journée de Ligue 2 de foot). Les Strasbourgeois, quatrièmes avant le début de cette journée, traversent une passe difficile. Ils ont été battus par Clermont, puis éliminés en coupe de France à Avranches. Une victoire leur permettrait de revenir à égalité de points avec le deuxième Lens et le troisième Reims. De son côté, Valenciennes reste sur une série de sept rencontres sans victoire et pointe seulement à la 15ème place du classement.

Se mêler au sprint final

Deux alternatives s'offrent donc aux Strasbourgeois : ils n'arrivent pas à se reprendre et pourraient alors vivre une fin de saison sans enjeu. "Ca serait nul et ça serait du gâchis", déplore l'attaquant Khalid Boutaïb. Ou alors le Racing se ressaisit rapidement pour rester dans la course à la montée le plus longtemps possible. "J'espère qu'on sera dans le paquet de tête à la flamme rouge pour se mêler au sprint final", explique Thierry Laurey , grand fan de cyclisme. Aux dires de leur coach, les Strasbourgeois devront pour cela retrouver de l'envie, de la fraîcheur, de la rigueur défensive.

Nogueira, Dos Santos, Saad et N'Doye écartés

Thierry Laurey a convoqué 17 joueurs pour ce match. Nogueira, Dos Santos, Saad et N'Doye n'ont pas été retenus. Le meilleur buteur du club Khalid Boutaïb fait son retour de blessure.

Le groupe: Bonnefoi, Oukidja ; Aholou, Bahoken, Blayac, Boutaib, Gonçalves, Gragnic, Grimm, Guillaume, Lienard, Mangane, Marester, N'Dour, Sacko, Salmier et Seka.

Valenciennes Racing, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h45, début de la soirée sport à 20h15.

.