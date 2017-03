Le Racing veut battre Brest pour y croire encore

Après deux défaites consécutives en Ligue 2, le Racing a l'occasion de se relancer dans la course à la montée face au leader Brest ce samedi à la Meinau. Pour faire tomber l'équipe de Jean-Marc Furlan, il faudra retrouver de la rigueur défensive et un peu d'énergie et de folie.

Pour se relancer complètement dans la course à la montée, le Racing serait bien inspiré de faire chuter le leader Brest ce samedi après-midi au stade de la Meinau (29ème journée de Ligue 2). Les Strasbourgeois sont cinquièmes à 6 points des Bretons. Ils sont dans une passe compliquée avec deux défaites consécutives en championnat et l'élimination en coupe de France. Le Brest de Jean-Marc Furlan ne va pas beaucoup mieux, il ne compte qu'une seule victoire lors des cinq derniers matchs.

Faire moins de cadeaux en défense

Le Racing n'est pas à 100% en ce moment reconnaît Thierry Laurey. L'entraîneur strasbourgeois espère voir son équipe se transcender pour faire chuter le leader avec l'appui du public : "Quand le leader se pointe et que tu sors de deux échecs, tu sais à quoi t'attendre et ce qu'il reste à faire. Aujourd'hui on est moins bien, on fait trop de cadeaux défensivement, il faut peut-être se concentrer sur des choses basiques. En fin d'année dernière, on sentait qu'il y avait des chevaux sous le capot. Là on sent qu'il y en a moins. Mais avec le soutien du public on espère qu'on sera capable de renverser cette équipe brestoise et d'entamer une nouvelle série positive".

Grimm blessé, Salmier au repos

Le milieu de terrain Jérémy Grimm est forfait sur blessure. Dos Santos, Salmier, N'Doye et Sacko n'ont pas été retenus. Le groupe des 16 pour Brest : Bonnefoi, Oukidja ; Aholou, Bahoken, Blayac, Boutaib, Gonçalves, Gragnic, Guillaume, Lienard, Mangane, Marester, N'Dour, Nogueira, Saad, Seka.

Racing - Brest, c'est à suivre à partir de 14h30 sur France Bleu Alsace (avant-match d'une demi-heure). Coup d'envoi du match à vivre en intégralité à 15h.