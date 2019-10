Le Racing veut retrouver le goût de la victoire contre Nice

La dernière victoire pour Ibrahima Sissoko et ses coéquipiers remontent au 29 septembre et le succès 1-0 contre Montpellier.

Strasbourg, France

Cela fait quasiment un mois que le public de la Meinau n'a pas pu soutenir ses joueurs à domicile. Et il était temps que le Racing retrouve ses terres contre Nice ce samedi, après deux sorties marquées par deux défaites (contre Dijon, puis contre Marseille). C'est en effet à la maison que les joueurs de Thierry Laurey s'en sortent le mieux cette saison.

La Meinau, bouée de sauvetage

Parce que les Racingmen ont engrangé 8 de leurs 9 points à domicile sur les 10 premières levées de cet exercice 2019-2020. Une statistique qui leur permet de rester à flots en accrochant le wagon très resserré de cette fin de tableau. Le 12ème, Rennes, reste à portée de fusil 3 points devant. "A l'extérieur, on n'a pas cette force qu'on a à domicile grâce à nos supporters, et je pense que c'est ce qui fait la différence cette saison", justifie Anthony Caci, le latéral strasbourgeois, titularisé pour la première fois cette saison contre Marseille la semaine dernière.

Pas de panique

Mais cette 6ème partie à la Meinau est toutefois la première jouée en tant que bon dernier du classement. Absolument pas un problème pour l'instant selon Thierry Laurey, le coach du Racing. "Le tout, c'est de pas être dans les 3 derniers à la fin donc je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème aujourd'hui d'être 20ème."

Quoiqu'il en soit, il va surtout falloir régler la mire contre l'OGC Nice. Une bonne occasion pour les attaquants de retrouver le chemin des filets puisque la 19ème attaque (Strasbourg) de Ligue 1 sera opposée à la 19ème défense (Nice). "L'an dernier, on avait l'état de grâce, et on ne l'a plus cette saison", se désole Thierry Laurey.

Si l'inquiétude n'a pas gagné les rangs du staff et des joueurs, elle n'a pas encore totalement investi non plus les supporters. La Fédération des Supporters du RCSA a appelé ce vendredi à continuer de faire bloc derrière le Racing. Ce ne sera pas de trop face aux Aiglons qui ne se sont plus imposés depuis 4 rencontres.