Le Rallye des Gazelles déploie ses elles à Nice pour ses 30 ans

Au volant de celui qu'elle nomme son "gros bébé", Daphnée a hâte de remettre le contact et de repartir pour un tour dans le désert marocain. Horticultrice dans la vie, la Niçoise a réalisé "un rêve d'enfant" il y a quatre ans en participant pour la première fois à ce rallye qui lui a permis de "faire le tri". "Que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle, j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai pris confiance en moi."

Daphnée et Marjorie dans le désert marocain en 2017 - Rallye des Gazelles

Se repérer dans le désert... sans GPS !

Dans le désert marocain, Daphnée pilotait et c'était Marjorie qui était chargée de la navigation. Sans GPS ! Une des particularités de ce rallye dont l'objectif est de rallier les balises en parcourant le moins de distance possible. "On n'a que des cartes en noir et blanc qui datent de 1960," explique Marjorie. "La première fois qu'on arrive dans le désert, on est perdu ! Je pense que là, je serai plus à l'aise pour me repérer. L'idée, c'est de trouver justement des points de repères comme des puits ou des bosquets."

"Ce rallye m'a transformée."

Il y a quatre ans, Marjorie a finalement trouvé sa voie dans le désert. "Avant, j'étais timide et réservée. Ce rallye m'a transformée. On se dit qu'on est capable de sortir une voiture du sable alors on ose beaucoup plus de choses !" Pour financer les 35.000 euros que coûte cette aventure, les deux amies niçoises se sont par exemple lancées dans l'organisation... de vide-greniers ! "Si on m'avait dit ça il y a deux ans, je n'y aurais pas cru !" sourit Marjorie. "Mais aujourd'hui, on organise des vide-greniers avec 200 ou 300 exposants. Avec les sponsors, on arrive pile-poil à rentrer dans nos frais."

Neuf binômes il y a 30 ans, 190 cette année

Repoussée à quatre reprises en raison de la crise sanitaire, cette 30e édition du rallye des Gazelles peut en tout cas officiellement s'élancer ce samedi de Nice. 190 équipages 100% féminin engagés. Il n'y en avait que neuf en 1990. La fondatrice du rallye Dominique Serra mesure le chemin parcouru. "On a mis 15 ans à installer l'épreuve et lui donner la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Je n'ai jamais baissé les bras parce que j'ai toujours cru au pouvoir de cet événement sur les femmes. Beaucoup se sont découvertes et ont changé de boulot ou ont changé de vie !"

