Le RC Lens commence à sanctionner ses supporters après les incidents du derby

Près d'une semaine après les incidents lors du derby contre Lille, le RC Lens va sévir contre plusieurs de ses supporters. Samedi dernier, à la mi-temps de la rencontre, une partie de la tribune Marek est descendue de la pelouse, en réponse à des supporters lillois qui ont jeté des sièges sur des spectateurs installés dans la tribune juste à côte de leur parcage.

Alors le club, par la voix d'Arnaud Pouille son directeur général au cours d'une conférence de presse ce vendredi matin, sans attendre d'éventuelles suites judiciaires, de prendre des sanctions envers ses supporters. 17 d'entre eux ont déjà été identifiés et seront interdits de stade. En clair, leurs abonnements leur seront retirés, pour une durée allant de 9 à 36 mois (9 mois ferme + 9 mois avec sursis). Par exemple, un supporter ayant "simplement" pris un selfie écopera d'une interdiction de stade pour 9 mois. Les images de vidéosurveillance continuent d'être analysées pour identifier d'autres supporters qui pourraient être sanctionnés. "C'est un constat d'échec", explique Arnaud Pouille. "Notre mode de fonctionnement mis en place avec les associations de supporters a été défaillant, il devra être aménagé."

Des plaintes à venir contre des supporters lillois

Par ailleurs, le RC Lens va également porter plainte contre X ou contre des supporters lillois identifiés, pour exhibitionnisme, apologie du nazisme et d'autres comportements déviants. "On ne peut pas dire qu'un supporter de foot normal puisse se comporter ainsi", dénonce Arnaud Pouille. Au total selon le club, 80 sièges ont été arrachés et les toilettes dévastés, pour un dommage estimé à 25 000 euros. Le parcage visiteurs sera fermé en attendant la réalisation de travaux d'aménagement.

Avec les sanctions de la LFP, qui a prononcé le huis clos à Bollaert pour la rencontre face à Strasbourg ce mercredi (7ème journée) et celle face à Reims (9ème journée) vendredi prochain, le Racing estime avoir perdu 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. "Le terrain doit être sacralisé, le fan peut vivre sa ferveur mais en tribune. Nous serons d'une intransigeance totale. Ne franchissez pas les cordons de sécurité", résume Arnaud Pouille.

Le déplacement à Marseille déconseillé aux supporters

Le RC Lens qui a également déconseillé à ses supporters de faire le déplacement à Marseille ce dimanche pour le match de la 8ème journée de Ligue 1, estimant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, après des incidents lors du match entre Angers et Marseille mercredi et un nouvel envahissement de terrain par des supporters marseillais.