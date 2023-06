Le RC Lens confirme des contacts avec Al Nassr pour son capitaine Seko Fofana

Les supporters du RC Lens vont devoir se faire une raison. Le capitaine ivoirien des Sang et Or Seko Fofana est sur le départ. On l'annonçait au Paris Saint-Germain mais c'est plutôt en Arabie Saoudite que Fofana pourrait atterrir. Le club du Pas-de-Calais confirme à France Bleu Nord "des échanges entre Al Nassr et Seko Fofana d'un côté et de l'autre entre Seko Fofana et le Racing"

ⓘ Publicité

40 millions d'euros ?

Le milieu de terrain de 28 ans qui a prolongé l'été dernier son contrat jusqu'en juin 2025 pourrait être transféré à Al Nassr pour un montant de 40 millions d'euros. Selon le RC Lens "les échanges s'inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes".