Le RC Lens dévoile son nouveau maillot sang et or avant la prochaine saison en ligue des champions !

Il a maintenant des rayures sur le côté, et non pas au milieu, le logo "Auchan" est écrit en or et non plus en blanc et le maillot se termine non plus par un col en V mais par un col rond couleurs sang, or et noir. Cette nouvelle tunique du RC Lens a été dévoilée officiellement ce vendredi 9 juin, en partenariat notamment avec la marque Puma.

Déjà porté par un supporter il y a deux semaines

Le club de football de ligue 1 l'affiche partout depuis ce vendredi, mais il l'avait en réalité fait "fuiter" il y a deux semaines déjà. Un supporter choisi par le club et mis dans la confidence avait pu le porter une journée dans la rue puis en tribune il y a deux semaines, lors du match Lens-Ajaccio au stade Bollaert, le soir où Lens a obtenu sa qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Vous n’avez vraiment rien vu ? 👀

Le club a appelé cette opération "A nos risques et terrils".

Le maillot sera disponible à la vente dès le samedi 10 juin. - RC Lens

"Pour l'amour du maillot"

Pour cette nouvelle saison européenne, le RC Lens a tenu à remercier son public, qui a porté haut et fort les couleurs du club : **"**Pour rendre hommage au public lensois qui a grandement participé à faire du RC Lens la meilleure équipe à domicile la saison dernière, une inscription « Pour l'amour du maillot » est visible dans le col du maillot. Elle fait référence à un célèbre chant des supporters qui met en perspective leur soutien indéfectible en toute circonstance", écrit le racing sur son site internet.

Les maillots seront disponibles à la vente dès le samedi 10 juin dans les boutiques officielles du club.