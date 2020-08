le Rc Lens s'impose 1 0 contre Dijon en amical.

Pour cette dernière répétition avant la reprise de la Ligue 1, l'entraîneur lensois, Franck Haise, avait décidé d'aligner un 11 qui sera proche de celui qui débutera contre Nice le 23 août: Leca - Gradit Badé Médina - Michelin Cahuzac Doucouré Haïdara - Kakuta - Ganago Sotoca. Seul absent dans cette équipe type, Clauss victime d'une gastro-entérite.

7eme match de préparation, 2eme victoire.

Lens n'avait remporté qu'un seul match de préparation jusqu'à ce samedi soir. Le 1er août les Sang et Or avaient dominé les belges de Genk 3 2. Ils restaient sur 2 défaites le même jour contre les Belges de l'Union Saint Gilloise 3 1 et face au Paris Fc 2 1.

Loïc Badé, 20 ans, néo-pro à Lens et déjà patron de la défense lensoise.

Le jeune havrais, ancien milieu défensif, était une nouvelle fois associé à Gabriel Médina et à Jonathan Gradit, avec la responsabilité d'assurer les premières relances et de diriger une défense lensoise dont la tâche a été facilité par la blessure en première période du dijonnais Julio Tavares. Pour la première fois cet été, malgré quelques frayeurs en deuxième période, cette défense a permis à Jean-Louis Leca de réaliser un premier clean-sheet.

5eme but en préparation de Sotoca.

Florian Sotoca, auteur des 3 derniers buts du Racing en L2, a semble-t-il gagné sa place dans le onze lensois qui débutera la saison à Nice le dimanche 23 août. En concurrence avec Simon Banza pour être associé à la pointe de l'attaque à Ignatius Ganago, l'ancien grenoblois a marqué lors de 5 des 7 rencontres amicales de cette intersaison. "5 en 5 matches, précise l'intéressé, car je n'ai pas participé à deux matches de préparation". Remplacé par Banza à la 65ème minute Il a été ovationné par le maigre mais emballant public de Bollaert