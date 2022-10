Le RC Nilvange ne pourra pas accueillir l’ASNL en Coupe de France de football, le match se jouera à Nancy

La rencontre entre le RC Nilvange et l’ASNL, 5ème tour de la Coupe de France de football, aura lieu le 9 octobre mais à Nancy, au stade Marcel Picot et non pas à Nilvange comme prévu initialement.

"En effet la préfecture demande un lourd dispositif de CRS, que ni le club, ni la commune n’est en mesure de pouvoir supporter financièrement, car cela reste à la charge de l’organisateur", explique le club mosellan sur les réseaux sociaux.

La venue de supporters nancéens en Moselle inquiétait les autorités, à cause de la rivalité avec les supporters du FC Metz. "Le match est catégorie haut risque", précise le communiqué du RC Nilvange.

Le club de foot mosellan indique aussi qu’il reviendra rapidement vers ses supporters, "car la municipalité envisage une alternative pour le déplacement", écrit le RC Nilvange.