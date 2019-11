Le RC Toulon de nouveau au stade Vélodrome en 2020!

Marseille, France

Un village de la bière, un embouteillage de food trucks, des joueurs du RCT dans les rues de Marseille à la rencontre du public et des concerts, avec 1 000 choristes et celui, pendant une heure, de Stars 80!

Et au cœur (16H50, le dimanche) de ce programme chargé, un alléchant duel entre le RCT et Toulouse, deux équipes phares du TOP 14 de rugby, sur la pelouse de l'Orange Vélodrome.

Le RCT vient d'officialiser sa deuxième fête du rugby organisée à Marseille, tête de ballon rond. Elle aura lieu sur deux jours, les 18 et 19 avril 2020.

Mourad Boudjellal: "il y a un côté économique bien sûr. Mais avant tout, c'est l'identité régionale du RCT"

M. Boudjellal: "Et en tant que club leader de cette région, c'est important que l'on joue dans ce stade emblématique." Copier

Ce sera la 17ème fois que le Rugby Club Toulonnais se produira au stade Vélodrome. Et le club phare du rugby sudiste, fort de 117 clubs et 13 000 licenciés, ne souhaite pas changer ses habitudes. "Lorsqu’en 2007, j'ai décidé de faire le premier match du RCT, déjà un Toulon-Toulouse, c'était un pair fou lance Mourad Boudjellal, tout le monde me disait, "vous ne remplirez jamais le Vélodrome", alors qu'on l'a rempli, on était à guichets fermés trois semaines avant le coup d'envoi annonce le président du RCT pour qui son club a l'identité régionale. On est le club d'une ville mais aussi d'une région. On a des supportera dans toute la France mais aussi dans toute la région. Et on a envie d’avoir ce stade emblématique qui est le point de rassemblement du sud de la France rugby. Et en tant que club leader de cette région, c'est important que l'on joue dans ce stade emblématique. Après, il y a aussi un côté économique bien sûr. C'est un plus pour le budget du club, mais avant tout c'est l'identité régionale du RCT qui fait partie des 2,3 plus grands clubs de la région Sud."

De gauche à droite: Baptiste Serin (RCT), Frédérick Bousquet (Ville de Marseille), Monique Robineau (Conseil régional), Mourad Boudjellal (Pdt RCT), Martin d'Argenlieu (Directeur des Grands Projets, OM Opérations), Emerick Setiano (RCT) © Radio France - Bruno Blanzat

Mourad Boudjellal: "A chaque fois que l'on va jouer au Vélodrome, d'un seul coup, on a un peu moins de blessés (sourire)"

C'est aussi l'occasion pour les joueurs du RCT de vivre un match pas comme les autres. Pour Mourad Boudjellal, "il y a un côté magique pour les joueurs. A chaque fois que l'on va jouer au Vélodrome, il y a un côté curatif. D'un seul coup, on a un peu moins de blessés. Il y a des gens qui vont beaucoup mieux la semaine du Vélodrome, qui ont moins mal, car les joueurs aiment jouer dans ce genre d'ambiance, ces grands stades."

Emerick Setiano, pilier du RCT: "c'est un peu comme jouer au Stade de France, mais en étant à la maison."

_"C'est excitant de jouer ici abonde le demi de mêlée et néo-toulonnais Baptiste Serin. Je n'y ai jamais joué mais c'est quand même grandiose." Lui a déjà porté les couleurs du RCT au pays de l'OM et, pour le pilier Emerick Setiano "c'est un peu comme jouer au Stade de France, mais en étant à la maison. Le stade est bondé de rouge et noir, il est mythique et ça booste."_

Places dès 5 euros, train à 5 euros

La billetterie pour RCT-Toulouse est déjà ouverte, avec des places dès 5 euros.

La région Sud se mobilise aussi en proposant un tarif unique de 5 euros aller/retour en train pour rejoindre Marseille et revenir chez soi.