46 groupes de supporters s'opposent à une reprise prématurée des matchs de football

Ce 13 avril 2020, on ne sait pas quand les championnats de football professionnels et amateurs de football reprendront, s'ils reprennent. A l'arrêt depuis le début du confinement, le football est pour l'instant une perspective lointaine. Et pourtant, les dirigeants du football français anticipent déjà une reprise des championnats. Elle serait vitale pour l'économie ces clubs de Ligue 1, puisque, sans reprise, les diffuseurs Canal + et BeInSport ne paieraient pas les droits TV, qui représentent la moitié de leur budget.

La tribune des 46 groupes signataires.

Les supporters de Rennes, Brest, Lorient et Guingamp signataires

Ce lundi, 46 groupes de supporters de clubs français dont le Roazhon Celtic Kop (Stade Rennais), les Celtic Ultras et les Ultras Brestois (Stade Brestois), le Kop Rouge (Guingamp), et les Merlus Ultras (FC Lorient) défendent une autre position, une autre vision du football. Ils constatent que "le football est devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer des stades pleins, mais ne peut pas se passer de l'argent".

Il est urgent d'attendre. Il n'est pas envisageable qu'il reprenne à huis clos.

Insistant sur la notion de collectif (le RCK s'est notamment investi pour le personnel soignant), les groupes ultra fustigent les "têtes pensantes" du football qui se "querellent sur les règles applicables en cas d'arrêt des compétitions, sur l'argent". Et critiquent "certains [qui] ont choisi l'indécence et émis l'idée d'une reprise anticipée". Pour les groupes de supporters "il est urgent d'attendre. Il n'est pas envisageable qu'il reprenne à huis clos. Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies".

Enfin, les groupes ultra appellent le football professionnel à "se repenser", à "une vision à long terme [...] en impliquant l'ensemble de ceux qui font le football, en commençant par le lieu où se vit le football : le stade". Tout en déplorant que "nos paroles ne pèsent pas lourd face à la puissance aliénante de l'argent". Ils appellent enfin la Ligue de Football professionnel à reverser les amendes infligées aux clubs en raison du comportement de leurs supporters (plus de 600 000 euros selon eux), aux secteurs qui en ont réellement besoin.