Le Real Madrid de Zinedine Zidane bat le record d'invincibilité du foot espagnol

Un but providentiel de Karim Benzema a offert le nul au Real Madrid jeudi soir à Séville (3-3) a permis à l'entraîneur Zinedine Zidane d'établir un nouveau record d'invincibilité en Espagne : 40 matches consécutifs sans défaite et d'assurer la qualification pour les quarts de la Coupe du Roi.

Il peut dire merci à Karim Benzema. Zinedine Zidane est entré dans l'histoire du football espagnol comme le premier technicien à enchaîner 40 rencontres sans perdre toutes compétitions confondues.

Pour entrer dans la légende, il fallait bien un match haletant comme celui de jeudi soir au stade Sanchez-Pizjuan, où le Real a été mené 1-0, puis 3-1, et a sauvé son invincibilité sur un but de Benzema dans le temps additionnel (90e+3). L'équipe de Zidane, même sans plusieurs cadres ménagés comme Cristiano Ronaldo, a montré des qualités mentales incroyables pour résister aux déferlantes sévillanes, concrétisées sur des buts de Danilo contre son camp (10e), Stevan Jovetic (54e) et Vicente Iborra (78e).

L'entraîneur français efface au passage le précédent record, propriété du FC Barcelone de Luis Enrique depuis la saison dernière (39 matches). Le Real de Zidane n'a plus perdu depuis avril 2016. Et à chaque match, cette même question : jusqu'où ira-t-il ?

