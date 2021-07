Un stage de football du Real Madrid à Etretat

Cette semaine, 85 jeunes footballeurs et footballeuses jouent les Karim Benzema à Etretat. Ils participent à un stage "Real Madrid", avec un éducateur formé par le club espagnol.

"Un, dos, tres... Hala Madrid !" Les enfants font un cri de guerre avant de commencer le tournoi de l'après-midi. 70 garçons et 15 filles, âgés de 6 à 16 ans, participent au stage estampillé "Real Madrid", organisé par la Fondation Real Madric Clinics et le club de l'Union sportive des Falaises. Tous vêtus de la tenue complète du club espagnol, ils enfilent leur chasuble et se répartissent en équipes.

Les joueurs ont floqué leurs maillots du nom de leurs idôles © Radio France - Juliette Geay

Chaïn, milieu droit en catégorie U11 au HAC, prend le stage très au sérieux. "C'est un plaisir pour moi d'être ici. En espérant que je me fasse repérer par un club. Ce serait un rêve pour moi. Mon joueur préféré c'est Karim Benzema ! C'est important pour moi [de porter le même maillot que lui] !", s'enquiert-il d'une voix excitée et douce à la fois. Il enchaîne sur un but.

"De jouer avec un aussi grand club pendant une semaine, j'ai beaucoup de chance !"

Sur le terrain voisin, Vicente, 15 ans, est attaquant. Durant l'année, il joue à l'Union Sportive Football Fécamp . "Dès que l'annonce est sortie, j'ai demandé à mes parents qui ont bien voulu m'inscrire. C'est intense, il y a pas mal d'exercices et il y a des bons coachs. Ça me fait très plaisir d'être ici."

Sur le terrain des ados, de 10 à 16 ans © Radio France - Juliette Geay

Le stage est mixte. Paulina, 10 ans, jeune joueuse du HAC, est ravie d'être venue. "De jouer avec un aussi grand club pendant une semaine, j'ai beaucoup de chance !"

L'éducateur principal formé au centre de formation du Real Madrid

Les jeunes sont encadrés par Mounir et son équipe d'éducateurs. Cet Havrais a été formé au Real Madrid, il organise des stages dans toute la France. "Il y a en tout six séances : des _exercices de passes, de frappes, de la conservation. L'après-midi, ce sont des tournois. On évalue la qualité de chaque enfant. Au delà des qualités techniques, c'est le comportement, l'attitude qui nous intéressent, comment un enfant fait jouer ses copains._"

Un peu de détection, mais surtout des vacances ! Valentin Dajon est membre du club de l'Union Sportive des falaises et responsable de l'évènement. "La plupart des enfants viennent de la région havraise, fécampoise. La priorité pour moi, c'est vraiment de faire plaisir aux enfants. Qu'ils repartent contents et épanouis."

Les plus chanceux auront la chance de participer à une finale nationale, avant, peut-être, de rencontrer leurs idoles au Real Madrid. "Evidemment, que je vais donner le maximum pour essayer d'y aller", lâche Vicente, alors que l'hymne du Real Madrid raisonne près de la buvette.

Le stage coûte 289 euros, équipement inclus. Une seconde édition est prévue l'année prochaine aux mêmes dates.