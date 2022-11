LE REPLAY | Réécoutez l'interview de Jean-Pierre Caillot à l'occasion de la sortie de son autobiographie

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, avec les co-auteurs du livre, Julien Lampin (à gauche sur la photo) et Maxime Masson (à droite).

"Ce n'est pas que du football", l'autobiographie de Jean-Pierre Caillot est sorti ce jeudi 3 novembre aux Editions Hugo Sports. Un livre dans lequel le président du Stade de Reims se raconte . Il raconte bien sur ses années de présidence, mais pas seulement . Au fil des quelques 300 pages, il évoque sa construction tant personnelle que professionnelle. Ecrit à la première personne du singulier, ce livre est construit comme une confession personnelle. Son enfance, sa relation avec son père, sa vie d'étudiant qui a très vite basculée vers le développement de l'entreprise des transports Caillot, sa famille et ses amis. Sur sa présidence, Jean-Pierre Caillot livre de nombreuses anecdotes, dans les différentes périodes, de la descente en 3e division, à la remontée en Ligue 1 en 2012. Les époques Luis Fernandez, David Guion ou plus récemment Oscar Garcia. Ce livre n'est pas un satisfecit. Il y évoque aussi les erreurs qu'il a pu commettre durant ses 20 ans de présidence. Il ne s'épargne pas comme pour rappeler qu'au milieu des moments de réussites sportives, ses moments de joie, il y a eu des périodes beaucoup plus douloureuses.

ⓘ Publicité

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Jean-Pierre Caillot, Maxime Masson et Julien Lampin avec Annelaure Labalette et Alexandre Audabram :

loading