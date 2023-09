Le retour de la Ligue d'Alsace de football, c'est pour le 1er juillet 2025... si tout va bien

Un boulevard s'ouvre vers un retour à une Ligue d'Alsace de football. Après des années de tensions et de conflits, tous les acteurs, ministère des sports, fédération française (FFF), Ligue du Grand Est et district d'Alsace vont désormais travailler main dans la main pour permettre la création de cette Ligue d'Alsace au premier juillet 2025.

C'est le départ de Noël Le Graët qui a permis de débloquer la situation. Le nouveau président de la FFF Philippe Diallo a été tout de suite ouvert à un retour de cette Ligue d'Alsace disparue en octobre 2016. "Après trois ans de tension, on est enfin dans le dialogue, la construction et plus dans la confrontation," se réjouit le président du district d'Alsace, Michel Aucourt, fier et soulagé de voir son projet sur le point d'aboutir. Le district se bat en ce sens depuis plusieurs années.

Ces prochains mois, des représentants de la fédération française, de la Ligue du grand est et du district dessineront ensemble les contours de cette future Ligue d'Alsace, mais aussi de la future Ligue de Lorraine Champagne Ardennes. Et puis il y a les votes.

Une renaissance, près de 10 ans après sa disparition

Les clubs alsaciens doivent valider le projet en assemblée générale fin octobre, aucun doute là-dessus. Puis au printemps prochain la Ligue du Grand Est ne devrait pas s'y opposer. Enfin le congrès de la Fédération française sera le dernier à se prononcer sur le dossier l'été prochain.

La Ligue d'Alsace de foot renaitra ensuite de ses cendres, le 1er juillet 2025, près de 9 ans après sa disparition. C'était au moment de la création des grandes régions.

