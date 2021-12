Covid-19 : le retour des jauges va "frapper durement les clubs de rugby"

Les jauges vont faire leur grand retour dans les stades : le gouvernement a annoncé lundi soir de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 et la propagation du variant Omicron. Les rencontres sportives se joueront devant 5000 spectateurs. A partir du 3 janvier, des jauges seront mises en place pour les grands évènements. Elles sont fixées à 2.000 personnes pour les manifestations en intérieur et 5.000 personnes pour les évènements organisés en extérieur. Les stades sont donc concernés.

Le Premier ministre Jean Castex a aussi annoncé que la consommation de boisson et d'aliments serait interdite dans tous les équipements sportifs : les buvettes devront donc fermer.

Des recettes qui risquent de plonger

Ces deux mesures risquent de plomber les recettes des clubs de rugby, déjà amputées depuis le début de la crise sanitaire. Pour Emmanuel Eschalier, le directeur général de la Ligue Nationale de Rugby, ces dispositions vont "_frapper durement les clubs de rugby professionnel_". Il convient qu’ "il faut évidemment respecter" le retour des jauges, mais insiste sur le fait que "le rugby est un sport de convivialité dont les ressources sont à plus de 60% en moyenne liées à la présence du public et aux partenaires lors des matches. Le modèle économique des clubs de rugby professionnel est construit sur l'accueil du public les jours de matches".

Emmanuel Eschalier précise que "cette nouvelle mesure, couplée aux restrictions sur la vente de boissons et d’aliments aliments dans les stades, va avoir des répercussions économiques lourdes." Le directeur général de la Ligue en appelle à l’Etat en évoquant un soutien qui _"sera indispensable pour (…) compenser._"

Stade Toulousain – Montpellier en petit comité

La mesure gouvernementale ne concernera pas la 14e journée de Top 14 : Le Stade Toulousain pourra donc aller jouer à Clermont-Ferrand en jauge classique le samedi 1er janvier et Castres pourra recevoir la Rochelle le lendemain.

Les jauges s'appliqueront pour la suivante. Le choc entre le Stade Toulousain et Montpellier du dimanche 9 janvier se jouera donc devant un public restreint. Même chose pour le match de la veille entre Castres et de Stade Français. Ces restrictions seront en place pour au moins trois semaines. La rencontre de coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et Cardiff prévue le 22 janvier sera donc concernée. Même chose pour le match entre Castres et le Munster programmée le 14 janvier.