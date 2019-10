Le Roannais Foot 42 organise un Fill the bottle challenge pour célébrer le foot amateur

Roanne, France

Ils ont remplis cinq bouteilles plastiques d'1.5 litre de mégots. Ce dimanche, les joueurs de moins de 15 ans du Roannais Foot 42 ont participé à un Fill the bottle challenge. Ce défi qui consiste à remplir des bouteilles de mégots ramassés par terre. L'idée, c'était de nettoyer les abords de leur stade de foot et de promouvoir la lutte contre le tabagisme.

"Ils l'ont vraiment pris comme un jeu, raconte Romain Patissier le chargé de communication du club. On aurait dit une course d'orientation, c'était sympa. Ils ramassaient des mégots sur tout le site de Malleval. Il y en avait pas mal notamment de l'autre côté des mains courantes. Ce sont les spectateurs des rencontres qui fument leur clope juste à côté du terrain et qui la balancent devant eux sur la pelouse. Donc c'est déjà pas bien agréable en dehors des terrains mais quand c'est en plus SUR les terrains, c'est vrai que c'est vraiment moyen".

Ce challenge a été organisé dans le cadre de la première édition du Vrai Foot Day, du magazine So Foot. L'idée de ce Vrai Foot Day c'est de célébrer le football du dimanche, le football amateur, le football du quotidien "les douches trop froides, les maillots XL, le copains qui a oublié ses chaussettes ou la clef du local à ballons qui a disparu" écrit So Foot. Ce football des petits clubs, du vivre-ensemble et de la fête. Et c'est ce qui a plu au Roannais Foot 42.

"Nous, on se définit comme un club formateur, mais pas formateur que sur le terrain, explique Romain Patissier. On essaye de faire ce nous on appelle les hommes de demain et les joueurs de demain. Nous, on voulait faire ce projet sur un thème de sensibilisation. Sensibilisation à l'anti-tabac, c'est-à-dire ne pas consommer de tabac. Et de ne pas jeter partout, de bien utiliser les poubelles, sensibiliser sur tout ce qui est déchets, leur utilisation et leur réutilisation après".

En tout, 23 clubs en France ont été sélectionnés pour ce Vrai Foot Day sur 900 candidats. Seulement trois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : un club de l'Allier, un club d'Ardèche et le Roannais Foot 42.