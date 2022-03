Le Roazhon Park toujours pas rempli à la veille de Stade Rennais - Leicester, le prix des places en question

On se souvient il y a trois ans des supporters rennais qui avaient choisi de passer la nuit devant le Roazhon Park, pour être les premiers à l'ouverture des guichets pour obtenir leur place face à Arsenal en Ligue Europa. A l'époque, le club revendiquait 90 000 demandes de billets, soit trois fois la capacité du Roazhon Park, avant même l'ouverture de la billetterie. Cette année, l'engouement semble bien moindre, et sur les réseaux, les supporters pointent du doigt les tarifs mis en place par le club.

Des places qui vont de 30 à 104€ en tarif plein

Les abonnés, qui doivent payer le même prix que le grand public, grincent des dents. Abonné avec sa mère et sa sœur en tribune Vilaine, Julien témoigne : "Elles deux ont décidé de ne pas aller au match de Leicester, parce que ça revenait à trop cher. Moi au final j'y vais, mais pas à ma place abonné : j'ai attendu l'ouverture au grand public pour prendre une place moins chère. Moi en tant qu'abonné ça me revenait à 80,5€. Ma mère, qui n'avait pas de tarif réduit au moment de l'abonnement, ça lui revenait à plus de 90€. On considère ça presque comme un manque de respect du club en fait."

Au club, on rappelle que le stade devrait tout de même faire le plein, et que le taux de remplissage du Roazhon Park est parmi les plus élevés de Ligue 1. Mais surtout, que les abonnements sont eux parmi les moins chers du championnat. La politique est claire : des tarifs attrayants pour les fidèles, et des prix plus élevés pour les affiches de prestige. Mickaël, abonné depuis 15 ans en Mordelles bas, trouve ce fonctionnement logique : "On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas à la fois avoir des abonnements pas chers, et des places de prestige pas chères ! Il y a un intérêt à faire les abonnements moins chers parce que ça fidélise. Moi je suis en Mordelles bas, j'ai payé ma place 30€, ceux qui n'avaient pas pu venir contre Bordeaux (match sous jauge de 5 000 personnes, NDLR), ils payent 23€ avec leur avoir. C'est quand même tout de suite beaucoup plus accessible." Mickaël admet toutefois que pour une famille qui voudrait venir au stade, l'addition est vite salée.

Le club explique qu'il est difficile de faire du cas par cas, et a l'impression que sa politique d'abonnements abordables se retourne contre lui lors des matchs "premium". L'horaire (18h45), le prive également des supporters qui viendraient de loin. Pourtant, l'horaire était sensiblement le même (18h55) lors de la réception d'Arsenal en 2019. Le Stade Rennais doit aussi dégager des recettes pour rentrer dans les clous du Fair-Play Financier européen imposé par l'UEFA, et ne peut pas se reposer uniquement sur des interventions financières de son actionnaire à chaque fin de saison.

Des tarifs légèrement supérieurs à ceux d'Arsenal

En mars 2019, le tarif des places pour Arsenal allait de 29 à 95€. Si le prix d'entrée est sensiblement le même cette année (30€), la place la plus chère a augmenté de 10% en trois ans, alors que l'adversaire et la compétition sont moins prestigieux. C'est sans doute ce qui explique que les blocs les moins remplis à cette heure soient précisément ceux où les places sont les plus chères. Voilà les places qui étaient encore disponibles ce mercredi matin à 10h en tribune Lorient bas :

Les places disponibles au tarif les plus élevés - Capture d'écran - Billetterie du SRFC

Lundi, le club revendiquait 25 000 places vendues pour le match face à Leicester. Le Roazhon Park devrait tout de même faire le plein ce jeudi, et ce ne sera pas de trop pour pousser les joueurs à une #Rennesmontada espérée par tout le peuple Rouge et Noir.