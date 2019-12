Le Sablé FC attend 1.500 spectateurs pour son 32ème de finale de Coupe de France face à Pau

Sablé-sur-Sarthe, France

Quelques dirigeants du Sablé FC ont installé leur table en face de l'accueil du magasin Leclerc, samedi 28 décembre 2019. Toutes les personnes qui passent les saluent et leur souhaitent "bon courage" pour le match contre Pau à venir. Ce 32ème de finale de Coupe de France se jouera au stade Rémy Lambert, samedi 4 janvier 2020.

L'engouement des supporters pour la Coupe de France

Certains s'arrêtent pour acheter un billet, comme Hubert. Ce retraité de 76 ans soutient le club de football sabolien depuis sa création, il y a une trentaine d'années. Il vient régulièrement assister aux matchs. Là, il s'y prend à l'avance "pour pas avoir la queue à faire et avoir une place assise". Les bénévoles lui recommandent d'arriver à partir de 16h30 samedi, soit une heure et demi avant le début du match, pour être certain de pouvoir s'asseoir. "J'espère qu'on aura une belle affluence, on attend à peu près 1.500 spectateurs", précise Bernard Roinard, le trésorier du club.

Martine Besnier, membre du conseil d'administration, note que l'engouement des supporters saboliens augmente au fur et à mesure que leur équipe passe des tours. Pour le match contre Pau, c'est "plus que pour le tour d'avant, parce que c'est quand-même un 32ème de finale et c'est une équipe qui joue au-dessus de nous", souligne-t-elle.

Une belle dotation à la clé

La Coupe de France peut aussi s'avérer lucrative. A partir du 7ème tour, les clubs commencent à gagner des dotations, dont le montant est fixé par la Fédération française de football. "C'est aussi l'occasion de renflouer un peu les caisses du club", sourit le trésorier Bernard Roinard. En cumulant les sommes des tours précédents, le Sablé FC va recevoir 52.500 euros.

Info pratique

Prochaine vente de billets vendredi 3 janvier, à partir de 16h30, au stade Rémy Lambert de Sablé-sur-Sarthe. Sinon, des tickets sont en vente au bureau de tabac Mag Presse, route du Mans.