Le Sablé FC éliminé de la Coupe de France aux tirs au but

Sablé-sur-Sarthe, France

Les 2000 spectateurs venus au stade Rémy Lambert de Sablé-sur-Sarthe ce samedi y ont cru jusqu'au bout, mais c'est finalement le Pau FC (National) qui gagne son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Menés jusqu'à la mi-temps (0-2) les footballeurs sablotins avaient pourtant réussi à revenir au score à la 86e minute. Essoufflé en prolongations, le Sablé FC s'est finalement incliné aux tirs au but (2-4).

C'est Pau qui ouvre le score à la 27e minutes grâce à Mamadou Lamine Gueye. Les Palois assoient leur avance à la 40e grâce à un pénalty transformé par Moulaye Idrissa Ba. Mais le Sablé FC se reprend en deuxième période et remonte au score à la 71e minute et le but de Julien Legendre puis Benjamin Riclin égalise à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Il faudra attendre les tirs au buts pour départager les deux équipes. Avec un ballon ratrappé par le gardien palois et un tir non cadré, le Sablé FC cède donc aux tirs au but face au FC Pau (2-4), et dit adieu aux 16e de finale de la Coupe de France. Une défaite cruelle après l'élimination du Mans ce vendredi à Bordeaux.