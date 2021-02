Le Sablé FC qualifié pour la suite de la Coupe de France de football

Les footballeurs saboliens n'avaient pas joué depuis trois mois et demi. Cela s'est un peu senti lors de ce match de 6e tour de Coupe de France à la Roche-sur-Yon, mais pas tant que cela. "On a eu du mal en début de match mais après cela a été, on a fait un match sérieux" salue l'entraîneur Jérôme Drouin.

Une semaine supplémentaire de foot

Les Sarthois ont pris l'avantage dès la 7e minute (Cissé), arrêté un pénalty et consolidé leur avantage à la 42e (Guiet). Les Vendéens sont revenus à 2-1 juste avant la pause mais ce sont encore les Saboliens qui ont creusé l'écart en deuxième période (Desmarres).

"On a la chance de pouvoir s'entraîner encore une semaine pour préparer la rencontre du week-end prochain. Avec un match dans les jambes ça ira mieux !". Le 7e tour est en effet programmé dès ce samedi 13 février à 13h30 à Gorges, club de Loire-Atlantique évoluant en R2, deux divisions au-dessous du Sablé FC.

L'an passé, le Sablé FC était parvenu jusqu'en 32es de finale de la compétition.