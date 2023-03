Le SAS Epinal prend la tête de sa poule de Nationale 2

La bonne série continue pour le SAS Epinal en Nationale 2 de football. Les Vosgiens se sont imposés ce samedi sur le score de 3 buts à 1 face aux Nordistes de Wasquehal. Les buts ont été inscrits par Bryan Labissière (doublé aux 19e et 33e) et Rafael Mazzei (70e). Epinal reste sur six victoires de suite.

Une série qui permet au SAS Epinal de prendre la tête de sa poule et d'être un candidat très crédible pour la montée en National. Aux deux tiers du championnat, à dix matchs de la fin, le SAS possède une longueur d'avance sur Bobigny et Fleury. Prochain match le 18 mars sur le terrain de Saint-Quentin, actuellement 13e au classement.