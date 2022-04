Le Saturday FC demande le départ du président Gauthier Ganaye et des propriétaires de l'AS Nancy Lorraine

Elle entendait peut-être rassurer un peu et ramener du calme autour de l'AS Nancy Lorraine : l'interview de l'un des actionnaires du club Paul Conway, dans les colonnes de l'Est Républicain, semble avoir eu l'effet contraire. Conway annonce des changements dans l'organigramme et a fait bondir les supporters du Saturday FC.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le groupe ultra dénonce des décisions "invraisemblables", "en dehors de toute raison". Le Saturday FC ne comprend pas la nomination annoncée de deux directeurs exécutifs, à savoir Vikram Sud, fils de l'un des actionnaires et Max Kothny, qui a occupé ces fonctions dans un club de 3e division allemande qui s'est retiré du championnat pour raisons financières. Autre motif de colère, le maintien de Gauthier Ganaye pour gérer le mercato nancéien alors que les recrues n'ont pas crevé les écrans cette saison. Un communiqué au vitriol quelques semaines après la mobilisation dans la rue de plusieurs centaines de supporters.

Le Saturday FC dénonce un fonctionnement "corporatiste, cultivant l'entre-soi et la cupidité personnelle" et demande les démissions de Gauthier Ganaye, Max Kothny et Vikram Sud et le départ des propriétaires du club. Le ton monte encore d'un cran face à ceux que le groupe qualifie de "mercenaires et mafieux du football".