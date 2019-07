Le Savoyard Hervé Renard est le nouvel entraîneur de l'équipe de foot d'Arabie saoudite

Après l'Europe et l'Afrique, Hervé Renard, va découvrir l'Asie. Le Savoyard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de football d'Arabie saoudite. Hervé Renard, a récemment quitté son poste de sélectionneur du Maroc (2016-2019), il n'est donc pas resté longtemps sans équipe.

Sur son compte twitter Hervé Renard, écrit qu'il est "heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie saoudite sur un nouveau continent !". L’entraîneur savoyard est passé par l'Europe (notamment Sochaux et Lille), l'Afrique (Zambie, Côte d'Ivoire ou encore l'USM Alger), et il va donc découvrir l'Asie.