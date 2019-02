Le SCB à nouveau dans la cour des grands

Un an et demi après avoir chuté de quatre divisions, perdu son statut professionnel, son équipe et ses employés, le Sporting Club de Bastia va retrouver mardi soir un avant-goût de l'élite avec un 8èmes de finale de Coupe de France contre Caen, un club de L1.

10.000 spectateurs attendus

Une affiche qui devrait drainer un public important, 8 à 10.000 personnes, comme aux plus belles heures du chaudron de Furiani. Une ambiance et un passé historique pour le SCB qui feront du club bastiais un "Petit Poucet" pas comme les autres. Cette appellation étant affectée par la Fédération Française à la plus petite équipe en lice à chaque tour de Coupe de France, ce qui sera le cas du Sporting dans ces 8èmes de finale.

Tombé en disgrâce

Représentant la Nationale 3, le SCB se retrouve en effet plus petit club aux côtés de 9 qualifiés de Ligue 1 et 2, et de 4 de Nationale 1 ou 2.

Éjecté du monde professionnel à l'été 2017 pour une dette abyssale avoisinant les 12,5 millions d'euros, selon le rapport du mandataire liquidateur déposé en fin d'année 2018 au Tribunal de Commerce de Bastia, le SCB avait dû déposer le bilan et changer de nom, devenant le Sporting Club Bastiais (et plus Bastia).

Une petite revanche

Très large leader de son championnat, en passe d'accéder à la Nationale 2, les Bastiais du Président Claude Ferrandi prennent comme une petite revanche sur le sort cette qualification pour les 8èmes. "La cerise sur le gâteau" d'ores et déjà pour un club qui a souffert de sa relégation, dixit Stéphane Rossi, l’entraîneur.

Selon Stéphane Rossi, "C'est déjà une victoire de jouer à ce stade de la compétition, et c'est symbolique très peu de temps après la mésaventure du club, les gens vont venir demain soir et revivre les soirées passées ici, en ligue 1, et ça, c'est très important . On est entraîneur et joueurs d'une équipe de nationale 3 et retrouver la lumière comme ça et aussi rapidement est quelque chose de valorisant pour tout le monde."

18 mars 2008

La date du dernier 8èmes de finale de Coupe de France disputé par le Sporting Club Bastiais. Opposés au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les Corses s'inclinent 2 buts à 1. "A l'époque, j'étais entraîneur du CA Bastia, alors en CFA", se souvient Stéphane Rossi. C'est donc un véritable exploit pour nous d'avoir atteint ce stade de l'épreuve cette année."

En 8èmes de finale, les Corses retrouveront donc le SM Caen, pensionnaire de l'élite.

" Je sais que mes joueurs répondront présents, que ce soit au niveau de la motivation ou de la concentration. Même si cela s'annonce difficile, nous allons rentrer sur le terrain avec la conviction que nous pouvons faire un exploit".

Le SCB qui fait peur

Malgré sa relégation et son statut d'amateur aujourd'hui, le SCB génère toujours une certaine crainte chez l'adversaire y compris et surtout à Caen où l'on connait bien le club Bastiais, comme l'entraineur, Fabien Mercadal.

Originaire de Rapale dans le Nebbiu, l’entraîneur normand reconnait que "ce match sera difficile en raison de la qualification pour un quart de Finale. Bastia joue en N3 mais n'est pas un club de N3, avec certains joueurs qui ont connu le niveau supérieur. Je connais très bien ce club que je regarde jouer dont je suis supporter depuis tout petit. On sait qu'il y a des joueurs de qualité et un coach expérimenté. Éliminer une équipe de nationale n'est vraiment pas simple", conclu Fabien Mercadal.

D'anciens joueurs comme Enzo Crivelli (qui sera suspendu), Oniangué ou encore Alexander Djiku, sans compter l'ancien entraîneur des gardiens au SCB, Hervé Sekli . "Je m'attendais à tout sauf à ça", explique le bastiais de souche qui espérait ne pas tirer Bastia en coupe de France , "mais le sort en a décidé autrement. On sait très bien qu’on ne va pas jouer contre une équipe de Nationale 3, mais plutôt de Nationale 1, et on sait que ça va être très compliqué", conclu Hervé Sekli.

Rentrer sur le terrain avec la conviction de faire un exploit

Un souffle et une envie que relaiera sur le terrain le capitaine des Bleus, Gilles Cioni. "J'avais beaucoup misé sur le championnat, et c'était clair dans ma tête . Il fallait valider une montée avant que j’arrête, peut-être, à la fin de saison, ou pas, mais il y a eu cette cerise sur le gâteau qu'est la coupe de France, avec ce beau parcours, car quoi qu'il arrive contre Caen ça restera un point positif".

