Le SCB, insubmersible porte-drapeau du football corse, monte en National 2

Corse, France

C’est par un match nul 0 à 0 contre l’équipe du Gallia Lucciana que les bastiais se sont donné l’occasion d’espérer à nouveau. Après la chute vertigineuse il y a deux ans, de la Ligue 1 à la National 3, le club insulaire enclenche-t-il ainsi sa remontada vers le haut niveau ? Quoi qu’il en soit, les bases ont été jetées cette saison, et l’entraîneur Stéphane Rossi n’en est pas peu fier.

Parmi les joueurs, le message délivré par le coach avant le match, la victoire ou rien, a été entendu. De quoi être fier, estime Gary Coulibaly, le capitaine hier soir.

Le groupe constitué cette année, avec une ossature de joueurs insulaires d’expérience, Moretti, Salis, Bocognano, Poggi, Vincent, ou encore Benjamin Santelli, venu à 27 ans faire sa meilleure saison (meilleur buteur de Nationale 3)

Les regards sont d'ores et déjà tournés vers la prochaine saison, avec de nouveaux statuts en préparation, un groupe à renforcer et un entraîneur à confirmer.