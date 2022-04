Le SCB est maintenu, sauf cataclysme mathématique. L'ACA avance d'un point vers la Ligue 1

Les bastiais battent les parisiens à domicile, et retrouvent le goût du succès qui les fuyait depuis le 15 Mars.

"Dumè" Guidi a scoré deux fois de la tête. Les joueurs du PFC sont revenus au score en fin de match, mais Zacharie Boucher, titulaire pour la première fois cette saison avec Bastia, a été impérial dans sa cage.

Une victoire très attendue à Armand Cesari et qui plus synonyme de maintien en Ligue 2, pour le champion de National 1 en titre....virtuellement, certes, mais il faudrait à la fois que Bastia perde les 3 derniers matchs et que l'un de leurs poursuivants réussisse un sans-faute, qui plus est avec une pluie de buts. Les Bastiais sont ce soir 12emes avec 43 pts.

Dans le Nord-Pas-De-Calais, les ajacciens ont tenu sans pouvoir faire plus, face à une équipe de Valenciennes valeureuse, désireuse elle aussi de prendre les points nécessaires au maintien. Un nul 0 à 0 peu reluisant, mais qui permet à l'ACA de prendre un point de plus et d'en compter 68 désormais. Cela permet au dauphin de Toulouse de prendre une avance non-négligeable de 4pts sur Sochaux, 3eme et seul vainqueur ce soir, en haut de tableau. Demain, Auxerre se rendra à Caen.

Les réactions demain dans nos éditions radio.