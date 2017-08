Le SCB renaît (tout doucement) de ses cendres

Le projet de relance du Sporting prend forme. Recrutement, finances, infrastructures, calendrier... les nouveaux dirigeants ont dessiné les contours de leurs ambitions. Une nouvelle philosophie et un objectif : retrouver le haut niveau, au plus vite.

On le croyait mort, il bouge encore. Après avoir touché le fond, le SCB refait peu à peu surface. Le projet de refondation se précise. La nouvelle équipe dirigeante a livré un certain nombre d'informations qui permettent d'y voir plus clair.

- Recrutement : L'ancien professionnel Gary Coulibaly (31 ans, milieu défensif) devrait être le premier renfort. Les discussions avec Toifilou Maoulida sont elles en bonne voie. Les dirigeants sont optimistes.

- Finances : Le budget est estimé à 1 million 200 000 euros, le plus gros sans doute de N3, mais avec des infrastructures plus importantes. Sans compter l'Académie appelée à succéder au centre de formation. Pour les supporters, le prix de la carte d'abonnement (matches de coupe y compris) sera de 100 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

- Calendrier : Après avoir obtenu le report des deux premières journées de N3, les dirigeants ont demandé le report des deux suivantes. En cas de réponse positive, les Bleus entameraient leur saison fin septembre, début octobre. Au stade Armand-Cesari, c'est en tout cas le souhait du club. Les discussions avec la CAB sont en bonne voie. Le terrain de l'IGESA restera quant à lui - c'est sûr - le terrain d'entraînement de l'équipe. Pour un euro symbolique, l'Institut de gestion sociale des Armées, propriétaire des lieux, a donné son accord pour la poursuite du bail, le coût de l'entretien revenant en revanche au club.

Luc Dayan, un guérisseur au chevet des Bleus

Luc Dayan, un spécialiste du sauvetage © Radio France - Jean Pruneta

Les nouveaux dirigeants se sont également attachés les services de Luc Dayan (59ans) pour les accompagner dans le processus de reconstruction. C'est une spécialiste. Son CV a séduit : ancien président de clubs comme Lille et Lens, il est à la tête d'une société experte en sauvetage. Depuis le début des années 2 000, il est intervenu auprès de clubs comme Cannes, Saint-Etienne, Rennes, Valenciennes, Le Mans... Sa mission à Bastia : l'organisation, le montage juridique, les partenariats. Bref, aider le SCB à renouer avec le monde professionnel. Le plus vite possible.

Luc Dayan, un spécialiste du sauvetage au service du club Copier

Luc Dayan s'est engagé pour 9 mois, jusqu'en juin. La suite dépendra de (ses) résultats.