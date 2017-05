Le SCB rétrogradé en Ligue 2 : avà chì fà ... chì ci si pò fà ?

Deux jours après la défaite à Marseille et la descente en Ligue 2, l'heure des bilans, sportif et financier notamment, est venue au Sporting Club de Bastia. Rui Almeida, arrivé en février, aura lui en charge la direction sportive du club pour ces deux prochaines années.

Cinq ans après être remonté en Ligue 1, au printemps 2012, le SCB retourne en Ligue 2. La défaite au stade Vélodrome ce samedi aura été celle de trop, celle qui scelle définitivement la saison du Sporting, mais ce n'est pas à Marseille que les insulaires ont perdu leur maintien. Celui-ci découle d'une saison extrêmement compliquée du club, à tous les étages, et dans toutes ses composantes. Du public aux dirigeants, en passant par le terrain et des résultats sportifs catastrophiques, notamment au stade Armand Cesari où l'équipe a perdu la bagatelle de trente-trois points. Une paille quand on sait que le SCB est relégué pour deux petits points.

Faire le bilan

La montée du SCB en ligue 1 le 23 avril 2012 dans les rues de Bastia © Maxppp - maxppp

L'heure des bilans et des constats est donc venue mais sans doute aussi l'heure des changements et de la reconstruction. Ce retour en Ligue 2 marque incontestablement la fin d'un cycle et peut être aussi la fin d'une aventure lancée il y a sept ans maintenant par l'actuelle équipe dirigeante. Sept années de réussite, il ne faut pas l'oublier, marquées par deux titres de champion de France, National et Ligue 2, une finale de Coupe de la Ligue, et surtout ce retour en Ligue 1 en 2012. Mais une réussite balayée comme un château de cartes en quelques mois et qui laisse cette impression étrange que tout est à reconstruire et que le chantier est immense.

- Reconstruire ces passerelles avec le public, car le divorce a été dur, et pas seulement avec les ultras, après les années "Uniti".

- Reconstruire sur le terrain, et rebâtir toute une équipe, avec le départ inéluctable de joueurs prêtés, au nombre de sept, ceux en fin de contrat et la vente quasi inéluctable aussi d'au minimum deux joueurs sous contrat pour "équilibrer" les comptes.

- Troisième étage de la reconstruction, le plus important et donc le plus dur. Au déficit structurel mis en avant par les dirigeants chaque saison, entre 1 et 2 millions d'euros, s'ajoutera cette année le manque à gagner lié au classement. Dans leur budget "prévisionnel", les dirigeants avaient misé sur une quinzième place. L'équipe termine vingtième, et c'est un différentiel de 3 millions d'euros supplémentaires qu'il faudra combler.

Le sporting aura t-il les reins assez solides ?

Pierre-Marie Geronimi, président du SCB © Maxppp - maxppp

Les dirigeants, marqués, secoués par cette saison bien au-delà du domaine sportif, auront ils eux même le coup de rein pour repartir? La situation et le constat d'échec sportif et financier, inéluctable, nécessitent-ils de passer la main aujourd'hui ? Des questions qui devront trouver réponse le plus rapidement possible.

Rui Almeida, entraîneur du SCB © Maxppp - maxppp

D’ici là, bilan et avenir seront également au menu de la Stonda Turchina d'RCFM ce lundi soir, après notre journal de 18h et jusqu'à 19h. En compagnie d'invités, journalistes et consultants, Jean Pruneta recevra Rui Almeida, le technicien Portugais qui aura en charge la direction sportive pour ces deux prochaines années.