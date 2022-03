Succès populaire pour le semi-marathon du Grand Nancy

Ils sont partis sous une fine pluie à 10h de la Porte Ste Catherine et sont arrivés sous le soleil, place Stanislas, accueillis par de nombreux supporters. A l'arrivée, les 1700 coureurs semblaient ravis des conditions météo et de l'organisation. Pascal Thiébault, l'organisateur de la course s'est dit lui même surpris par l'engouement populaire "il y a du monde partout, même le long du parcours, j'ai été agréablement surpris de voir des gens dans toutes les communes traversées, et voyez la place Stan est noire de monde, on est pas encore tout à fait revenu à la normalité mais j'espère que l'année prochaine la pandémie sera derrière nous et je vise 3000 coureurs au départ mais ce qui compte surtout c'est l'aspect populaire que l'on veut donner à l'évènement".

Des centaines de personnes sont venues applaudir les coureurs © Radio France - Mohand Chibani

Un départ et une arrivée place Stan : j'adore !

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, et avoir repris leur respiration, de larges sourires s'affichent sur les visages des participants à l'image de Judith dont c'est la troisième participation "Nancy c'est ma ville, j'adore le parcours avec un départ et une arrivée place Stanislas, c'est le rêve, et je remercie aussi tout ceux qui tout au long de ce parcours m'ont soutenu, ça m'a aidé".

remise des récompenses aux vainqueurs du semi-marathon © Radio France - Mohand Chibani

Le vainqueur chez les hommes, Yann Schrub ne cache pas non plus sa satisfaction d'avoir bouclé sa course en 1h02'30 "Je suis content car dans les cinq premiers on a beaucoup de lorrains, le soleil était avec nous dans les dix derniers kilomètres, j'ai pris un réel plaisir à courir dans ces conditions".

Chez les femmes, c'est l'éthiopienne, Chaltou Negasa qui a bouclé les 21,1 kms en 1h14'29.