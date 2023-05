Le SM Caen à Bordeaux sans Ibrahim Cissé mais avec Anton Salétros

Le SM Caen ouvrira la 34e journée de Ligue 2 à Bordeaux ce samedi. Le club de foot normand s'y rendra sans son défenseur central Ibrahim Cissé, touché aux ischios lors du match contre Le Havre. La durée de son indisponibilité est encore inconnue et amènera Stéphane Moulin à modifier sa défense pour affronter la deuxième meilleure équipe de Ligue 2.

Le milieu de terrain Anton Salétros, absent lors des deux derniers matchs, fera en revanche son retour dans le groupe confirme l'entraîneur caennais.

Mohamed Hafid, malade, a couru à l'écart lors de la dernière séance en compagnie d'Ibrahim Cissé. Le latéral Johann Obiang poursuit sa réathlétisation. Le Latéral Lamine Sy a repris les séances de groupe mais n'a pas encore le droit de jouer ce week-end.

Le milieu Jessy Deminguet va reprendre avec la réserve en compagne des défenseurs Adolphe Teikeu et de Dieudonné Gaucho, et de l'attaquant Samuel Essende ("Parce qu'il a peu ou pas joué depuis six semaines" ).

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clementia - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Romain Thomas , Dieudonné Gaucho, Adolphe Teikeu - Bilal Brahimi, Quentin Daubin, Hianga'a Mbock, Djibril Diani, Noé Lebreton - Yoann Court, Godson Kyeremeh, Samuel Essende , Caleb Zady Séry, Alexandre Mendy, Moussa Sylla, Norman Bassette.