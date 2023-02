Le SM Caen à Guingamp pour confirmer la bonne dynamique ?

Un déplacement en Bretagne pour confirmer la bonne dynamique ? Le Stade Malherbe Caen, 6e, se rend ce samedi à Guingamp, 11e, pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. Si les bonnes performances sont au rendez-vous à domicile, Caen patine loin de d'Ornano. C'est la 16e équipe de Ligue 2 à l’extérieur.

ⓘ Publicité

En cas de victoire, le SM Caen peut tout de même revenir un peu plus dans la course aux premières places en cas de victoire, car les hommes de Stéphane Moulin sont à 6 points de Bordeaux, le 2e du championnat.

Sans Brahimi et Cissé ?

En conférence de presse, le coach Stéphane Moulin a évoqué quelques membres de l'effectif pour ce déplacement à Guingamp : "Pour la première fois que je suis à Caen, j’ai pu aligner 3 fois la même équipe sur les derniers matchs. Certains clubs alignent la même équipe depuis 15 journées", malheureusement, le coach ne devrait pas pouvoir aligner le même 11 de départ que lors des trois dernières journées. Johann Obiang et Noé Lebreton vont certainement jouer avec la réserve ce week-end. Le staff a des doutes pour Bilal Brahimi, qui ne s’est pas entraîné de la semaine après un coup reçu contre Grenoble. Enfin, Ibrahim Cissé, tour de contrôle de la défense caennaise, est malade depuis vendredi matin.

Si Anton Saletros, première recrue du mercato hivernal, s'est parfaitement intégré au groupe, on attend encore de voir Moussa Sylla sur le terrain avec les pros. Là encore, le coach reste prudent : "Moussa Sylla est en progrès, il revient bien, je n’ai pas encore fait mon choix pour Guingamp" a-t-il indiqué.

Grenoble, le déclic

C'est un Stéphane Moulin confiant qui s'est présenté aujourd'hui devant les médias. Confiant sur son groupe et ses joueurs, même s'il a tout de même du respect pour l'adversaire ; "Si on regarde le classement, oui, Guingamp est derrière nous. Mais on aurait tort de se fier à ça".

Néanmoins, il l'avoue, le groupe est de plus en plus uni et pour lui, c'est la recette pour continuer à se rapprocher des premières places : "À partir du moment où ils arrivent à vivre tous la même émotion, qu'ils soient sur le terrain ou en dehors, ça commence à être quelque chose d'important et de fort. Après la victoire contre Grenoble, j'avais beaucoup de joueurs en civil dans le vestiaire à la fin du match. Des joueurs qui sont des postulants pour jouer. Mais ces garçons-là, ils étaient aussi contents que ceux qui ont joué. On est en train de progresser et quand je parle de progression, je ne parle pas uniquement que du jeu. Je parle aussi de la manière d'être et la manière de se comporter. Je trouve que quand on nous voit sur le terrain, ça transpire. On a des joueurs qui courent les uns pour les autres, qui s'entraident, qui s'arrachent, qui se bagarrent".

"Le groupe monte en puissance"

Le milieu offensif Yoann Court, passeur décisif sur le but victorieux de Norman Bassette la semaine dernière, est un des soldats de l'effectif caennais. Souvent sur le banc, il apporte pourtant très souvent lorsqu'il rentre en seconde mi-temps. Il totalise trois passes décisives depuis le début de la saison. Tout comme lui, il sent que l'équipe monte en puissance. De bon augure à 14 journées de la fin du championnat.

"On travaille bien depuis le début de saison, mais c'est vrai qu'on sent qu'on monte en puissance. Les remplaçants poussent les titulaires, c'est une concurrence saine, car on sait que les remplaçants sont aussi bons que les titulaires. On va dire que le groupe est peut-être meilleur que l'année dernière. On gère bien nos matchs en ce moment, je pense qu'on est sur le bon chemin. Dans le vestiaire, il y a une bonne ambiance, pas d'état d'âme donc on peut aller chercher plus haut".