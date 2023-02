Le SM Caen à Metz sans Hugo Vandermersch, la recrue Moussa Sylla avec la réserve

Le SM Caen se déplacera ce lundi à Metz sans Hugo Vandermersch. Le latéral droit caennais purgera son match de suspension après avoir reçu un troisième carton jaune en moins de dix matchs face à Annecy (2-0).

ⓘ Publicité

Côté infirmerie, il faudra de nouveau se passer des latéraux Johann Obiang et Lamine Sy et du milieu offensif Caleb Zady Séry. Dieudonné Gaucho a également du écourter la séance de ce vendredi et ne sera pas disponible.

La réserve jouera ce samedi à 16h face à Beauvais avant la dernière séance d'entraînement des pros, dimanche, ce qui amènera Stéphane Moulin à rester prudent avant de détacher des joueurs vers l'équipe de Nicolas Seube.

"On verra en fonction des uns et des autres estime le coach caennais. Il y a quelques absents et il faut être prudent afin qu'on ne se retrouve pas en difficulté sur la dernière séance de dimanche. Parfois on a eu des malades comme Ibrahim Cissé et Djibril Diani cette semaine. Cela peut nous arriver donc il faut "garder" des joueurs un peu plus que les seize -je parle des joueurs de champs - pour pouvoir éventuellement réagir s'il y avait un problème."

En revanche il est acquis que la dernière recrue du mercato Moussa Sylla effectuera ses premiers pas en Rouge et Bleu avec la réserve ce samedi.

"C'est quasiment une certitude, affirme Stéphane Moulin. Son dernier match remontant au 22 octobre, il a besoin de jouer. Cela fait trois mois qu'il n'a pas fait de match officiel mais il travaille bien. Cela va lui donner un petit peu de temps de jeu parce que le week-end d'après la réserve n'a pas de match. S'il ne joue pas là, on ne va faire que repousser le problème."

Le groupe caennais à choisir parmi : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Adolphe Teikeu, Romain Thomas - Yoann Court, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock, Jessy Deminguet, Noé Lebreton - Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid, Norman Bassette, Benjamin Jeannot et Godson Kyeremeh.