Le SM Caen ambitieux mais sur ses gardes avant d'affronter Concarneau

Six points marqués, aucun but d'encaissé, quatre marqués en deux journées : le début de saison du SM Caen de Jean-Marc Furlan est parfait. "On n'a fait que deux matchs et faut en faire de nombreux, relativise le coach caennais. Quelque part oui, je suis satisfait de ces six pts sans encaisser de but mais c'est toute une saison. Ce sont 38 matchs."

La Stat : le SM Caen a le ballon

A l'exception de la saison passée, le SM Caen a toujours connu une possession du ballon inférieur à 50% depuis sa relégation en Ligue 2 en 2019. Sur les deux premières journées, le club de foot normand a le cuir dans 56,7% du temps ce qui le place dans le TOP 5 des équipes ayant la plus forte possession dans la division. Deux bémols cependant : face au Paris FC et face à Pau, le SM Caen a joué une bonne partie du temps en supériorité numérique. Et posséder le ballon n'assure pas toujours l'efficacité à l'image d'Angers SCO (64,4% mais un seul pt et aucun but de marqué). Jean-Marc Furlan s'attend à un adversaire coriace ce samedi. "Ce sont des Bretons, ils jouent au foot. Ils prennent beaucoup de risque et jouent à fond le jeu. Quand tu joues les promus en début de saison, ils ont un enthousiasme et une ferveur très importante."

L'adversaire

Promu cette saison, l'US Concarneau a glané son premier point mais n'a pas encore marqué le moindre but face à Bastia (0-0) et à Bordeaux (1-0). Les Thoniers, faute d'un stade homologué, vont devoir jouer leurs matchs à domicile à Brest, Lorient et à Guingamp. "On fait des choses qui sont cohérentes, maintenant on sait que ce sera difficile de marquer des buts, explique leur coach Stéphane Le Mignan. Nos débuts de matchs timorés sont pour beaucoup liés à l'inexpérience. Beaucoup de joueurs n'ont pas, peu joué ou alors il y a longtemps à ce niveau. Et puis c'était des configurations un peu particulière, que ce soit le match contre Bastia joué à Guingamp dans un Stade qui n'est pas le nôtre ou à Bordeaux." Les Girondins auront dû se reposer sur un pénalty au bout des arrêts de jeu lundi dernier (98e) pour venir à bout de ses coriaces bretons.

L'effectif caennais

Jean-Marc Furlan doit se passer pour ce déplacement de trois joueurs dont les deux recrues Daylam Meddah (Adducteur) et Syam Ben Youssef (Cheville). Le jeune milieu de terrain Mohamed Hafid est également forfait après un coup reçu au pied à l'entraînement.

Le groupe et le onze de départ probables : Yanis Clémentia , Anthony Mandréa - Hugo Vandermersch, Valentin Henry, Romain Thomas, Alexandre Coeff, Emmanuel Ntim, Ali Abdi Diabé Bolumbu- Quentin Daubin, Brahim Traoré, Bilal Brahimi , Noé Lebreton - Tidiam Gomis, Godson Kyeremeh, Mathias Autret, Yoann Court et Alexandre Mendy

Concarneau - SM Caen à suivre ici ce samedi dès 18h30

