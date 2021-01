Le SM Caen annonce la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi

Le Stade Malherbe Caen a officialisé ce lundi via un communiqué la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le club de football normand, relégué en 2019, dit vouloir rationaliser son fonctionnement et sa gestion pour pérenniser son avenir. Une vingtaine d'emplois seraient menacés.

Le SM Caen va mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Un terme qui contrairement à ce qu'il semble indiquer va se traduire par des réductions de postes au sein du personnel administratif, commercial et du centre de formation caennais.

Le président exécutif du SM Caen Olivier Pickeu avait prévenu au moment de sa prise de fonction. Le changement d'actionnaires au sein du club et l'arrivée du fond d'investissement américain Oaktree ne signifiait pas que le club de football normand pourrait faire l'économie d'une réduction de son train de vie et de l'adapter aux rigueurs de la Ligue 2.

"Le club vit au dessus de ses moyens, avait expliqué Olivier Pickeu en octobre dernier lors de sa venue dans 100% Stade Malherbe. On doit restructurer, réorganiser pour que nous puissions être dans les coûts d'un club de Ligue 2.

Cela passe par l'organigramme et par les dépenses occasionnées par le club. La première phase est passée sur la phase sportive (recrutement et départs et prêts de joueurs). On passe à l'étage deux de la fusée."

" Cette relégation conjuguée au contexte sanitaire et à la résiliation du contrat Mediapro amplifie les impacts de ce retour en Ligue 2 après l’avoir quittée en 2014, explique le communiqué.

Le Club va mener un projet de transformation qui a pour objectif de rationaliser le fonctionnement et la gestion du club et ainsi pérenniser l’avenir du Stade Malherbe Caen. (...) Cette nouvelle organisation implique des évolutions, modifications et des suppressions de postes nécessaires qui permettront au Stade Malherbe Caen de poursuivre ses activités avec sérénité."