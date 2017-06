Ligue 1 : découvrez le nouveau maillot du SM Caen

Le Stade Malherbe de Caen présente ce vendredi soir son maillot pour la saison 2017-2018. France Bleu vous propose de le découvrir du Stade d'Ornano lors d'une émission spéciale de 18h à 20h avec les premières réactions des joueurs et des supporters.

Quatre jours après la reprise de l'entraînement et à moins de six semaines du début du championnat de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen présente à ses supporters et ses partenaires son nouveau maillot pour la saison 2017-2018, sa quatrième consécutive dans l'élite.

France Bleu vous propose de vivre l'événement avec les interviews des dirigeants du club normand, de ses joueurs et de ses supporters de 18h à 20h.

Émission spéciale en direct ce soir de 18h à 20h présentée par @OD761 & @BorisLetondeur avec de nombreux invités du @SMCaen et partenaires. pic.twitter.com/5YxH3hJApw — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) June 30, 2017

