Le SM Caen devra montrer son bon profil face à Valenciennes, l'une de ses bêtes noires

La semaine passée, le SM Caen a laissé filé une belle opportunité de revenir à quatre pts de Bordeaux et de la deuxième place en chutant à Rodez (3-2) et en montrant un visage loin de leurs ambitions. "Quand vous montez sur le ring sans protection et bien au premier coup vous allez au tapis" a rappelé Stéphane Moulin. Et de rappeler que ce n'est malheureusement pas la première fois que le scénario se produit à l'extérieur.

Ce samedi, lors de la 28e journée, les Malherbistes devront montrer un tout autre visage s'ils veulent se faire respecter à la maison et faire perdurer leur série vertueuse devant leur public.

Un match nul en guise de pronostic?

Invité de Allo Malherbe ce lundi, Steve Savidan s'est permis une blague sur les deux équipes dont il a porté le maillot. "Je suis les résultats des deux formations mais après comme les deux sont les champions de matchs nuls, c'est assez simple de regarder les résultats."

Effectivement, cette saison, Caen a concédé dix matchs nuls. Et Valenciennes fait encore mieux avec douze nuls dont une série de quatre à la suite toujours en cours. Et les deux derniers matchs entre les deux formations se sont conclus sur un nul avec le même score (1-1) à l'image du match aller.

Préserver la série à domicile

Ces quatorze derniers mois, le SM Caen n'a concédé qu'une seule défaite à d'Ornano, en octobre dernier, face à QRM (0-1). Et seul Le Havre affiche une meilleure moyenne de points à domicile que les Rouge et Bleu.

"On joue sur un merveilleux terrain, souligne le coach caennais. Il faut rendre hommage à Quentin (Planchard, le référent de la pelouse). Il contribue à la qualité du spectacle. Et puis on est plutôt bien servi en terme d'ambiance, de passion, de ferveur parfois. C'est là qu'on doit prendre conscience que, tout cela mélangé, cela doit devenir une force."

Caen reste sur une série de huit matchs de rang sans défaite devant son public (Quatre nuls et quatre victoires avec seulement quatre buts encaissés) et Bordeaux est la seule équipe cette saison à lui avoir marqué plus d'un but à D'Ornano.

Valenciennes, bête noire des Caennais

Il faut remonter à 2011 et un but de Greg Proment pour trouver trace d'un succès du SM Caen face à Valenciennes. Depuis, les Nordistes ont évité sept fois la défaite. Depuis le Retour des Rouge et Bleu, le bilan est d'ailleurs de deux victoires et de trois nuls en faveur du club du Hainaut. Valenciennes reste cependant douzième au coup d'envoi de cette rencontre, sept points derrière Caen et seulement cinq pts devant le premier relégable (Rodez).

"C'est une bonne équipe de Ligue 2 - ce n'est pas péjoratif du tout, s'empresse de préciser Stéphane Moulin. Et donc on va s'attendre encore à un match difficile face à un bloc bien en place, difficile à manœuvrer, peu d'espaces entre les lignes donc tout ce que l'on aime, quoi," ironise le coach caennais.

SM Caen - Valenciennes : Soirée sport à suivre ici à partir de 18h

