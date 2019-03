Ligue 1 - Le SM Caen doit (encore) composer avec ses suspendus

Avec 6 cartons rouges et 54 jaunes, le SM Caen est avant-dernier du classement du Fair-play de la Ligue 1. Le club de football normand devra encore se passer de deux joueurs (Armougom et Ninga) face à St Etienne ce samedi. Si les arbitres ont parfois la dent dure, certains cartons sont évitables.

Caen, France

Face à St Etienne, le SM Caen devra se passer de son latéral gauche Yoël Armougom et de son attaquant Casimir Ninga. Depuis le début de l'année 2019, le club de football normand cumule les suspendus avec trois exclus en championnat (Guilbert, Diomandé et Armougom) et un en Coupe (Djiku à Lyon).

Sans montrer des caractéristiques de jeu engagés physiquement - Caen n'est pas une équipe brutale - elle cumule également les avertissements et surtout les suspensions en raison de cartons jaunes évitables.

Le Maillot de Casimir Ninga

Tour à tour il a fallu se passer de Frédéric Guilbert et d'Enzo Crivelli, pénalisés par des fautes voire des sautes d'humeur envers l'arbitre.

Le caennais en forme, Casimir Ninga, lui, manquera le match face à St Etienne pour avoir célébré son but face à Paris en enlevant son maillot. Une célébration qui pénalise toute son équipe.

Quatre caennais sous le coup d'une suspension en cas de nouveau carton jaune

Et dans Allo Malherbe, Rolland Courbis ne cachait pas son inquiétude sur le risque de se passer de Jonathan Gradit, son meilleur défenseur actuellement, au prochain jaune dégainé par l'arbitre.

Trois autres caennais seront d'ailleurs dans le même cas face à St Etienne : Fayçal Fajr, Ismaël Diomandé et Baïssama Sankoh . Si ce dernier a été absent du groupe ces dernières journées, les deux premiers ont un rôle-clé dans l'organisation du milieu de terrain caennais.