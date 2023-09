Le SM Caen en déplacement à Laval : "On sait où on met les pieds"

Le SM Caen se rend ce samedi à Laval dans la position de l'équipe à abattre. Le leader caennais n'a rien lâché lors des quatre premières journées à ses adversaires (Quatre victoires et aucun but encaissé). Et forcément cela donne des idées.

"Comme je l'ai dit à mes joueurs, ils vont être survoltés , a prévenu Jean-Marc Furlan. Ce n'est pas comme si nous étions seizième ou dix-septième. De toute évidence, c'est de voir comment nous sommes capables d'assumer le fait que les équipes en face vont être complètement débridées et à fond pour nous battre."

Une défaite la saison passée dure à digérer

L'an passé, Laval avait décroché sa première victoire de la saison à domicile en étrillant 4-0 un Stade Malherbe Caen passé complètement au travers de son match. Presque six mois plus tard, les Rouge et Bleu ont changé de coachs mais sept des onze titulaires auront en mémoire le match qu'ils avaient subi en Mayenne à l'instar de Quentin Daubin.

"Ce sont toujours des matchs compliqués quand tu vas jouer à Laval , Rodez ou à Pau, analyse le milieu défensif caennais*. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent. Déjà, par rapport à l'année dernière on est revanchard. On s'était pris 4-0 et on avait été dominés dans tous les domaines. On sait que cela va être un match compliqué où il faudra répondre présent dans les duels. Ils vont mettre beaucoup d'agressivité."* Et de conclure : "On sait où on met les pieds."

La Stat : début de saison record pour Jean-Marc Furlan?

Jamais le coach caennais n'avait remporté ses quatre premiers matchs de début de saison dans sa carrière pro. Jean-Marc Furlan en revanche avait empoché quatre victoires et un nul sur les cinq premières journées de la saison 2014-2015 sur le banc de Troyes. Et son équipe avait également gardé ses cages inviolées lors de ces cinq premiers matchs. Le premier record peut être battu, le second au moins égalé si Anthony Mandréa et sa défense tiennent une nouvelle fois le choc en Mayenne.

L'adversaire : Le Stade Lavallois

Les hommes d'Olivier Frapolli ont remporté leurs deux premiers matchs disputés à domicile (1-0 face à Angers et Rodez) et même remaniée à l'intersaison (neuf recrues), l'équipe mayennaise n'a pas manqué son entame de championnat (7 pts pris sur 12).

Malherbe croisera le chemin de deux de ses anciens joueurs : Anthony Gonçalves et Malik Tchokounté. Deux autres anciens malherbistes ne font pas partis des dix-huit retenus pour affronter Caen. Jordan Adéoti est blessé et Jordan Tell a juste paraphé son contrat avec Laval ce vendredi.

L'effectif du SM Caen : Premières pour Hafid et Diani

Hugo Vandermersch transféré sort évidemment du groupe des 18 joueurs de Jean-Marc Furlan. Yoann Court, victime d'une élongation (Ischio) rejoint à l'infirmerie Syam Ben Youssef et obligera Jean-Marc Furlan pour la première fois depuis le match de Pau à changer son onze de départ.

Ce forfait et ce transfert bénéficient au milieu offensif Mohamed Hafid et au milieu défensif polyvalent Djibril Diani, pour la première fois appelés dans le groupe.

Le groupe du SMC et le onze probable : Anthony Mandréa et Yannis Clémentia - Diabé Bolumbu , Valentin Henry , Emmanuel Ntim , Romain Thomas , Ali Abdi , - Alexandre Coeff , Djibril Diani , Quentin Daubin , Brahim Traoré , Mathias Autret , Mohamed Hafid , Noé Lebreton, Bilal Brahimi - Alexandre Mendy , Godson Kyeremeh , Tidiam Gomis .

Stade Lavallois - SM Caen à suivre ici à partir de 18h

