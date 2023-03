Le SM Caen entame face à Dijon la dernière ligne droite de sa saison

Le SM Caen reprend la route du championnat après la trêve internationale en recevant Dijon. Les Footballeurs Caennais, après avoir battu Valenciennes (2-1) voudront poursuivre leur série à la maison face à un mal classé. Hors de question de penser que la saison est terminée, même si Stéphane Moulin est conscient qu'il sera compliqué d'aller chercher la 2e place.

"La saison n'est pas finie, on ne sait pas ce qui peut se passer affirme non sans raison le coach caennais. Pour moi, le championnat n'est pas encore décanté de manière définitive. Alors évidemment, tous les jokers ont été utilisés mais on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Il faut prendre cela comme une chance d'avoir dix matchs à jouer - je ne vais pas dire avec zéro pression mais il faut que l'on soit ambitieux."

A la maison, seul le leader fait mieux que Caen en Ligue 2

Avec huit victoires en quatorze rencontres cette saison et une seule défaite en quatorze mois, le SM Caen sait se faire respecter devant son public. Les Hommes de Stéphane Moulin ont empoché 69% des points mis en jeu cette saison à D'Ornano.

La vie sans Anton Salétros

Blessé au genou face à Valenciennes, l'international suédois sera absent ce samedi. Anton Saletros s'est rapidement intégré depuis son arrivée en janvier dernier dans le cœur du jeu caennais. Il restait sur sept titularisations consécutives. Il devrait probablement être absent jusqu'au match de QRM même si son absence et la gravité de sa blessure sont moindres que redoutées.

Dijon en danger veut les trois points

Relégué de Ligue 1 en 2021 avec Nîmes, le DFCO (comme les crocos) est en posture très délicate. Les Bourguignons sont distancés à cinq points du premier non-relégable, Rodez, alors qu'il ne reste que dix journées à jouer.

Dijon n'a gagné que trois de ses vingt-trois derniers matchs depuis le mois d'août et n'a remporté qu'un succès à l'extérieur (A Metz le 27 août).

"Caen est favori sur ce match quand on voit leur classement et leur régularité depuis le début de la saison a expliqué le coach Omar Daf à nos confrères de France Bleu Bourgogne . Ils vont lutter pour l'accession en fin de saison. On lutte pour notre maintien, on va prendre des points"* . Et d'ajouter : "un point ne me va pas, partout où on ira, on ira chercher les trois points" , répond Daf

SM Caen - Dijon à suivre ici à partir de 18h

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clementia - Romain Thomas, Ali Abdi, Ibrahim Cissé, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim - Yoann Court, Mohamed Hafid, Djibril Diani, Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Moussa Sylla, Hianga'a Mbock, Jessy Deminguet, Caleb Zady Séry - Godson Kyeremeh, Norman Bassette, Alexandre Mendy.