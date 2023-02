Le SM Caen face à Grenoble sans Noé Lebreton, hésitation quant à Moussa Sylla

A la veille de recevoir Grenoble, Stéphane Moulin a fait un traditionnel point sur l'effectif à sa disposition. Si le coach du SM Caen va retrouver son latéral Hugo Vandermersch de retour de suspension, il devra en revanche se passer Noé Lebreton. Le jeune milieu de terrain, touché aux adducteurs, rejoint à l'infirmerie le milieu de terrain Caleb Zady Zéry, les latéraux Johann Obiang, Dieudonné Gaucho et Lamine Sy.

ⓘ Publicité

Stéphane Moulin hésite à prendre pour la première fois parmi les dix-huit sa dernière recrue Moussa Sylla, qui a joué en réserve la semaine passée. "Oui, j'aimerais bien mais je ne suis pas sûr de son état physique. Est-il prêt ? Je ne sais pas. Quand on utilise quelqu'un comme ça qui arrive, je l'avais fait de manière peut-être un peu précipitée avec Hianga'a (Mbock) avant d'aller au Havre. Je m'étais trompé. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'assurance pour lui car les premières comptent. On a vu qu'Anton (Salétros) a patienté un petit peu quand même avant de jouer. Bien en a pris au Staff."

Interrogé sur les cas du milieu de terrain Jessy Deminguet et de l'attaquant Benjamin Jeannot, le coach malherbiste a été clair aussi sur le sujet. Le premier n'avait pas joué, le second avait été appelé en réserve.

"Il y a le moment et il y a l'avenir, explique Stéphane Moulin au sujet de Benjamin Jeannot. Il y a des objectifs clubs et l'objectif c'est aussi de s'appuyer sur les joueurs qui font partie du projet. Alors Benjamin s'entraîne. Il a joué avec la réserve. Il a mis un but magnifique. Je sais qu'il en est capable. Il n'y a pas de débat Benjamin Jeannot. Il fait partie du groupe après il faut bien faire des choix. On n'a le droit qu'à 18 joueurs sur la feuille et il y a une volonté assez claire du club de promouvoir les garçons qui ont encore des chances d'être encore dans le projet l'année prochaine. Ce qui ne veut pas dire que les garçons qui n'ont pas été pris le week-end dernier ne sont plus dans le groupe."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas - Yoann Court, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock, Noé Lebreton - Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid, Norman Bassette et Godson Kyeremeh.