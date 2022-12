Le SM Caen fait respecter la logique face à son voisin virois en coupe de France

L'attente aura été longue et la logique finalement respectée. Ce mercredi 21 décembre dans son stade Michel d'Ornano, le SM Caen a éliminé son voisin de l'AF Virois 3-0 au 8e tour de la coupe de France, devant environ 4800 spectateurs, essentiellement venus du bocage soutenir le pensionnaire de National 3 face aux professionnels malherbistes.

Les hommes du président Christophe Lécuyer ont enflammé le public en livrant un début de match courageux, engagé et offensif. "On a deux ou trois situations et si on marque, songeait l'entraîneur virois Cédric Hoarau*. On n'aurait peut être pas gagné mais on aurait aimé voir ce que ça aurait pu donner"*. Les Virois regrettaient aussi que l'arbitre ne leur ait pas accordé un pénalty sur une intervention assez litigieuse en pleine surface alors que le score était encore à 0-0.

Quelques minutes plus tard, Samuel Essende refroidissait Vire en reprenant de la tête un joli coup franc de Deminguet (0-1 13e). Le leader de National 3 laissait passer sa chance pour de bon en voyant Epailly manquer le cadre de la tête. Plus tard, sur une action assez anodine au départ, Alexandre Mendy parvenait à croiser sa frappe, trompant un gardien sans réaction (0-2 38e). "On prend un but très tôt dans le match et un autre peu de temps après. C'était très compliqué", admettait le défenseur Hippolyte Voivenel.

Lancé sur de bons rails, Caen gérait son avance en seconde période, faisant courir une "très bonne équipe, qui maîtrise bien son sujet", saluait Stéphane Moulin, le technicien caennais, satisfait du "sérieux" de ses troupes. Après plusieurs grosses occasions repoussées par le gardien Keny Bertheaume, Kyeremeh aggravait le score dans le final (0-3 84e).

L'aventure s'arrête pour Vire, qui aurait "préféré jouer au stade Pierre Compte à Vire. On aurait eu plus de chance de passer", lâchait Hippolyte Voivenel. Ce Vire - Caen aurait dû se tenir dans le bocage mais deux reports ont eu raison sa tenue chez le club amateur. Contre mauvaise fortune bon cœur, le capitaine virois Axel Flucher retenait des souvenirs forts : "On sentait que beaucoup de monde était derrière nous. Jouer dans un stade comme ça pour un joueur amateur, que demander de plus ? Notre groupe est lié à vie avec ce moment".

Le SM Caen défiera Nantes (Ligue 1) le 7 janvier prochaine en 32e de finale de la coupe de France. Mais avant cela, il y aura Bastia, en Ligue 2, lundi 26 décembre. Vire, de son côté, va profiter de la trêve hivernale avant de défendre sa place de leader de N3 mi janvier face à Dives-Cabourg.