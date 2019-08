Le SM Caen joue son premier match à d'Ornano face à Lorient "avec du retard" dans sa préparation

Caen, France

Le public de d'Ornano va retrouver ses joueurs lundi soir. Le SMC accueille Lorient pour la deuxième journée de Ligue 2. Le club breton a bien débuté la saison en s'imposant 3-0 sur le Paris FC. Un premier vrai test donc pour les joueurs à en croire Jonathan Rivierez. "On a du retard mais c'est à nous de le combler assez rapidement, de comprendre le système de jeu et de se comprendre les uns les autres." L'entraîneur Rui Almeida veut une victoire pour sa première rencontre à Caen. "On doit gagner ce premier match à domicile pour nous et pour nos supporters, qui ont beaucoup souffert l'an passé."

Un premier match à domicile, toujours particulier pour les recrues comme Jonathan Rivierez, "on arrive dans un nouvel environnement, on a à cœur de faire de bonnes performances parce qu'on a envie de montrer pourquoi le club nous a recruté, exprime le nouveau défenseur. L'approche est différente mais cela reste un match de football et on va essayer de prendre un maximum de plaisir et de remporter cette rencontre."

Avec ou sans Ninga ?

Alors que les rumeurs s'intensifient autour d'un départ de l'attaquant Casimir Ninga vers Angers, le technicien Rui Almeida ne s'inquiète pas. "Il a fait un très bon travail cette semaine. S'il est avec nous, qu'il travaille bien et si je pense qu'il est à 100 % sur l'engagement, il jouera bien sûr. S'il est avec nous..." termine avec le sourire l'entraîneur portugais. Les footballeurs se sont entraînés dimanche matin, le groupe devrait être annoncé dans la journée. France Bleu Normandie vous fera suivre ce premier match à domicile dès 19h avec l'avant-match. Vous pourrez réagir par téléphone au 02 31 44 48 44 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlloMalherbe.