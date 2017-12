Ligue 1 - Le SM Caen (trop) dépendant de son duo d'attaquants Rodelin - Santini

Le SM Caen se déplace à Toulouse lors de la 17e journée de Ligue 1 en tant que 7e de Ligue 1. Les Footballeurs caennais ne possèdent pourtant que l'avant-dernière attaque du championnat. Seuls 3 caennais ont marqué. Patrice Garande attend de ses autres joueurs plus d'efficacité.

Si les matchs nuls ne payent pas, les victoires par le plus petit des écarts en revanche rapportent gros. Le SM Caen a ainsi empoché 23 points en ne marquant que onze buts cette saison et encore en bénéficiant de deux penalties et de deux buts marqués par leurs adversaires contre leur camp.

Trois buteurs et puis c'est tout

Ce n'est pas faute d'avoir des buteurs efficaces.... seulement ils ne sont que deux : Ronny Rodelin (3 buts et 3 passes décisives) et Ivan Santini (5 buts et 1 passes décisives). Pour voir un autre caennais inscrire un but, il faut remonter au déplacement à Lille (2-0) et le coup de tête victorieux de Damien Da Silva pour... le premier but de la saison du SM Caen. Depuis, Patrice Garande ne peut s'en remettre qu'à son duo d'attaquants.

Personne n'a repris la suite de Yann Karamoh dans le rôle du troisième homme offensif statistiquement parlant cette saison.

'Il (Jan Repas) a un temps d'adaptation... il ne faudrait pas que cela dure six mois

En conférence d'avant-match, l'entraîneur du SM Caen a fait un tour d'effectif de ses autres joueurs offensifs et de ses attentes envers eux. Il y a d'abord Hervé Bazile, qui sera absent à Toulouse mais qui a joué dix matchs cette saison (9 titularisations). L'international haïtien n'est crédité que d'une passe décisive.

"Hervé doit marqué cinq-six buts dans une saison. La première année, il a mis sept buts. Depuis, il ne marque pas beaucoup. Deux-trois buts par saison, ce n'est pas assez."

J'ai des milieux de terrains et des défenseurs qui peuvent marquer. Il n'y a personne dans son contrat qui a une close qui lui interdit de marquer

Sur le même côté gauche, Patrice Garande attend également plus de sa recrue le slovène Jan Repas qui est revenu de blessure face à Lyon. Lui aussi a bénéficié d'un temps de jeu conséquent (huit titularisations). "J'attends de lui qu'il marque des buts. Je lui dit, je lui ai expliqué. Je trouve qu'il a un temps d'adaptation... il ne faudrait pas que cela dure six mois. A un moment il faut y aller. On travaille pour cela mais c'est aussi à lui de prendre la mesure de ce championnat. Il a des qualités de vitesse, de percussion et de pénétration avec le ballon. A un moment il faut rentrer dans la surface de réparation, il faut frapper. J'attends aussi de lui qu'il marque des buts."

Christian Kouakou n'a pas non plus inscrit le moindre but (13 apparitions dont 5 titularisations) sur le côté droit depuis son retour de prêt de Nîmes. "Christian aussi doit marquer. Ces trois attaquants, s'ils mettent chacun 5 buts, cela nous en fait quinze de plus. Et puis j'ai des milieux de terrains et des défenseurs qui peuvent marquer. Il n'y a personne dans son contrat qui a une close qui lui interdit de marquer", conclue Patrice Garande avec une dernière note d'humour.