Le SM Caen officialise l'arrivée de Jean-Marc Furlan

C'est sur un échange teinté d'humour que le nouveau coach du SM Caen a été présenté à la presse ce mercredi. "Deux choses à noter, il a une casquette, à l'endroit déjà" , s'amuse Pierre-Antoine Capton au moment de prendre place derrière les micros. "Je l'ai mise à l'endroit, répond dans un sourire Jean-Marc Furlan, parce que M. Capton m'a dit "je ne veux pas te voir à l'envers et aussi pas de doigt d'honneur (rires)." Une allusion au geste que le technicien avait eu envers les supporters de Clermont et qui a été l'une des causes de son renvoi d'Auxerre.

"C'est une chance immense de pouvoir compter sur lui"

"On est heureux de vous présenter celui qui sera l'entraîneur du SM Caen au moins jusqu'en 2025, reprend plus sérieusement le président du conseil de surveillance. Son professionnalisme, sa façon de donner du plaisir aux équipes avec lesquelles il a joué jusque-là, ces statistiques aussi - cinq montées de Ligue 2 en Ligue 1 - l'enthousiasme, sa connaissance du foot sont autant de raison qui nous ont poussé à avoir envie de faire venir Jean-Marc au Stade Malherbe Caen. On se dit que c'est une chance immense de pouvoir compter sur lui, de lui donner les clés pour faire en sorte que la progression qu'on a connu depuis trois ans puisse être encore plus dans les prochaines années. Dès qu'on a parlé de Jean-Marc et que son nom a été rapproché de celui du Stade Malherbe Caen, on a reçu beaucoup de message pour dire la chance que l'on pouvait avoir."

A 65 ans, Jean-Marc Furlan a donc été choisi pour succéder à Stéphane Moulin sur le banc du club de football normand.

Jean-Marc Furlan s'est forgé une solide réputation en obtenant cinq montées en Ligue 1 avec trois clubs différents (Troyes, Brest et Auxerre).

Le chiffre : cinq

Jean-Marc Furlan est le cinquième coach du SM Caen depuis la relégation du club en Ligue 2 en 2019. Il fait suite à Rui Almeida , Pascal Dupraz, Fabrice Vandeputte et Stéphane Moulin qui avec deux saisons pleines est le coach qui aura été le plus longtemps en place.

C'est en revanche seulement le troisième coach avec qui travaillera Olivier Pickeu ces dix-sept dernières saisons (cinq saisons avec Jean-Louis Garcia et douze avec Stéphane Moulin).