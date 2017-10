Le Sm Caen "pas assez tueur" devant les buts adverses

Le Stade Malherbe de Caen se montre depuis le début de saison plus solide défensivement que l'an passé... mais également moins efficace offensivement. Ce n'est pas faute de faire du jeu et d'avoir des actions de buts. Patrice Garande ne s'en inquiète pas mais demande à ses joueurs d'être plus tueurs

Si le début de saison des caennais n'a rien à voir avec celui de la saison passée à la même période (15 points cette année en neuf journées contre 10 l'an dernier), il est un domaine statistique où le club normand affiche des temps de passage inférieure à 2016 : l'attaque.

En neuf journées, le SM Caen n'a inscrit que sept buts et encore avec l'aide de ses adversaires (2 CSC) et des penaltys (2).

Ronny Rodelin, dernier caennais à avoir marqué sur une action de jeu... contre Metz (4e journée)

Il faut remonter à la 4e journée et la victoire contre Metz (1-0) pour voir un caennais, Ronny Rodelin, marquer sur une action de jeu... soit plus de huit heures passé sur les terrains de Ligue 1....

Pourtant, la situation est moins inquiétante que l'an passé. D'abord, le SM Caen se procure des occasions à défaut de toujours les mettre au fond, à l'image du match contre Angers.

Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Ce qui m'inquiéterait, c'est si on passait des matchs à avoir 0 occasion, à ne rien se créer. Patrice Garande

"Globalement, compte tenu de tout ce que l'on s'est crée comme occasion, explique le coach caennais Patrice Garande, on n'est pas assez tueur. C'est ce que j'explique aux joueurs. Ce n'est pas parce qu'on a une maîtrise intéressante et supérieure à la saison passée que ça nous suffit et qu'on se contente à travers ça de se créer des occasions. L'objectif c'est de les mettre dedans."

"Pour cela, je le dis tous les jours à mes attaquants. Il faut être méchant, agressif, avoir cette hargne devant le but pour marquer. Après ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Ce qui m'inquiéterait, c'est si on passait des matchs à avoir 0 occasion, à ne rien se créer."

Caen s'est toujours imposé cette saison dans les matchs où il a marqué

Ensuite quand les footballeurs caennais marquent, ce n'est pas pour sauver l'honneur mais pour gagner le match avec l'aide d'une défense qui a retrouvé de la constance et qui vaut statistiquement celle du PSG. Le SM Caen s'est toujours imposé les cinq fois où il a scoré cette saison, ce qui n'avait pas été le cas en 2016 (Notamment à Angers et à Montpellier) toujours en comparant les neuf premières journées.

Jan Repas est encore sur la retenue. J'ai lu un papier où il disait je serai à 100% dans 2-3 mois. Je vais essayer de lui expliquer que ce serait bien que ce soit un petit peu avant (rires). Patrice Garande.

L'entraîneur caennais demande donc plus d'efficacité à ses joueurs offensifs. "Qui marque des buts chez nous? Ivan Santini est un buteur. Ronny Rodelin marque beaucoup de buts. Hervé (Bazile), je touche du bois, il est en pleine forme mais ce n'est pas un garçon qui marque beaucoup de buts à part la première année où il a inscrit 7 buts. Christian Kouakou doit être plus efficace devant le but. Il ne marque pas énormément."

"Je répète à Jan (Repas) tous les jours avec mon anglais très primaire : il a tellement de choses intéressantes dans son jeu, il nous amène tellement de choses, il lui manque juste d'être plus tueur, d'être plus méchant, plus costaud, d'avoir cette volonté d'aller au bout. Il est encore sur la retenue. J'ai lu un papier où il disait je serai à 100% dans 2-3 mois. Je vais essayer de lui expliquer que ce serait bien que ce soit un petit peu avant (rires). Et puis après nos milieux, Julien (Féret) et Youssef (Aït Bennasser) doivent avoir aussi cette volonté chaque fois qu'ils en ont l'occasion de marquer des buts. Encore que Youssef sur le dernier match doit être celui qui a tiré le plus vers le but."

Ce soir, le SM Caen tentera de se montrer plus efficace face à Monaco, dont la défense est bien plus friable que l'an passé. En quatre matchs, seul Strasbourg n'a pas marqué en championnat à Louis II.