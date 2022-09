Le SM Caen potentiellement privé de cinq défenseurs pour la réception de Quevilly Rouen Métropole

Pour affronter l'US Quevilly Rouen Métropole ce samedi, le SM Caen va devoir se passer de sept joueurs voire d'un huitième en raison d'une incertitude autour de Johann Obiang (Sciatique). Le club de football normand va devoir repenser sa défense face à son voisin.

Le SM Caen devra affronter son voisin de Quevilly Rouen Métropole ce samedi lors de la 10e journée de Ligue 2 avec sept joueurs absents voire "peut-être même un huitième ajoute Stéphane Moulin. On a une incertitude autour de JohannObiang (Sciatique)."

Aux suspendus (Les défenseurs Romain Thomas et Hugo Vandermersch) s'ajoutent les défenseurs Emmanuel Ntim (qui reprend avec la réserve), Ali Abdi ("Pas encore opérationnel") et les milieux Hianga'a Mbock (en reprise et encore indisponible 15 jours à trois semaines) Yoann Court (cheville) et Iyad Mohamed (ménisque).

"Ce n'est pas idéal, concède l'entraîneur caennais. Je supervise un petit peu des équipes qui marchent bien, je m'aperçois que beaucoup d'entre elles ne changent pas beaucoup leur onze. Cela veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de pépins. Nous, on en a pas mal. On fait avec."

Le gardien Anthony Mandréa et l'attaquant Benjamin Jeannot seront en revanche apte pour la réception de QRM.

Une défense à quatre?

Stéphane Moulin peut potentiellement se passer de cinq de ses défenseurs ce samedi. Ces absences relancent l'idée d'un possible passage à quatre défenseurs au lieu du traditionnel système à trois défenseurs centraux. Un système que l'équipe a testé durant plusieurs séances.

"C'est quelque chose que l'on a évoqué mais aujourd'hui il me reste des défenseurs, rappelle l'entraîneur du SMC.

Il y a un système qui a été mis en place il y a dix mois et qui correspond aux qualités de certains joueurs. On s'est un peu focalisé dessus parce que l'on pense que c'est celui qui correspond le mieux. Aujourd'hui, ce que l'on maîtrise le mieux c'est ce que l'on fait depuis le début de saison quand même."

Oublier Grenoble avec un derby?

Quinze jours après une défaite en Isère qui avait du mal à passer auprès de son coach, le SM Caen va tenter de poursuivre sa série positive à domicile (Dix points pris en quatre journées jouées à D'Ornano)

"J'attends qu'on puisse réagir par rapport à nous. Nous sommes responsable de notre défaite à Grenoble (1-0) même si nos adversaires s'y sont bien pris. Et puis nous jouons un derby, chez nous. J'espère qu'on saura mettre en avant ce qui a fait notre force depuis le début de saison ici mais encore une fois il ne suffit pas de se présenter sur le terrain et de penser que tout sera facile parce que ce match sera aussi difficile que les précédents."

L'absence de Stéphane Moulin du banc caennais

L'entraîneur du SM Caen sera privé de banc ce samedi en raison d'un troisième avertissement reçu. "Je ne serai pas très loin et puis j'ai déjà vécu ça relativise Stéphane Moulin. Faire dix matchs aujourd'hui pour un coach sans se prendre de carton jaune, c'est compliqué. Ce ne sera ni un problème pour moi ni un problème pour les joueurs. Ils savent ce qu'ils auront à faire. Ils seront dirigés par Serge Le Dizet et de ce côté là j'ai aucune inquiétude. Ce n'est pas ça qui fera la différence dans un sens ou dans un autre."

